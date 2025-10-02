У Раді вже визнали очевидне: чи зникне з вулиць “бусифікація”

У Верховній Раді заговорили про нову систему для мотивації на військову службу — пропонують виплачувати мільйон за контракт.

Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що грошова мотивація може стати альтернативою примусовій мобілізації. За його словами, у парламенті уже зареєстровано законопроєкт, який передбачає виплату мільйона гривень за підписання першого контракту.

“Сьогодні — це найбільший стимул для людей іти служити, що визнають і військові, з якими ми спілкуємося. Натомість зараз держава витрачає колосальні кошти на мобілізацію (а точніше — бусифікацію), забезпечення, навчання та утримання людей, які часто фізично не можуть або не готові служити. У підсумку багато з них просто йдуть у СЗЧ. Це неефективно, дорого і демотивує інших”, — переконаний політик.

За його словами, ці кошти потрібно спрямувати на реальні фінансові стимули. Тобі буде зовсім інший результат — армія отримає свідомих, вмотивованих людей, які захищають країну добровільно, а не під примусом.

Також народний депутат зазначив, що потрібно законодавчо закріпити можливість для людей старше 55 років служити не в зоні бойових дій. Разумков раніше пояснював, що ці люди можуть бути найбільш корисними як інженери, механіки, фахівці з дронів. А на передову вони зможуть іти лише за власним бажанням.

“Підвищити рівень мотивації неможливо без боротьби з бусифікацією. За різними оцінками, корупція в ТЦК уже перевищує 100 млрд грн на рік! Усе це не лише деморалізує людей, а й грає на руку російській пропаганді”, — зазначив політик.

Разумков резюмував, що сильна армія починається не з примусу, а чесних правил і дотримання прав людини. І держава, за його словами, зобов’язана це забезпечити.

