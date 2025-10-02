В Раде уже признали очевидное: исчезнет ли с улиц "бусификация"

В Верховной Раде заговорили о новой системе для мотивации на военную службу – предлагают выплачивать миллион за контракт.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что денежная мотивация может стать альтернативой принудительной мобилизации. По его словам, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий выплату миллиона гривен за подписание первого контракта.

"Сегодня — это наибольший стимул для людей идти служить, что признают и военные, с которыми мы общаемся. В то же время сейчас государство тратит колоссальные средства на мобилизацию (а точнее — бусификацию), обеспечение, обучение и содержание людей, которые часто физически не могут или не готовы служить. В итоге многие просто уходят в СЗЧ. Это неэффективно, дорого и демотивирует других”, — убежден политик.

По его словам, эти средства следует направить на реальные финансовые стимулы. Тебе будет совсем другой результат – армия получит сознательных, мотивированных людей, защищающих страну добровольно, а не под принуждением.

Также народный депутат отметил, что нужно законодательно закрепить возможность для людей старше 55 лет служить не в зоне боевых действий. Разумков ранее объяснял, что эти люди могут быть наиболее полезны как инженеры, механики, специалисты по дронам. А на передовую они смогут идти только по собственному желанию.

"Повысить уровень мотивации невозможно без борьбы с бусификацией. По разным оценкам, коррупция в ТЦК уже превышает 100 млрд грн в год! Все это не только деморализует людей, но и играет на руку российской пропаганде", — отметил политик.

Разумков резюмировал, что мощная армия начинается не с принуждения, а честных правил и соблюдения прав человека. И государство, по его словам, обязано это обеспечить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разоблачили 11 "схем для уклонистов".