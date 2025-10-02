В Раде уже признали очевидное: исчезнет ли с улиц "бусификация"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде заговорили о новой системе для мотивации на военную службу – предлагают выплачивать миллион за контракт.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что денежная мотивация может стать альтернативой принудительной мобилизации. По его словам, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий выплату миллиона гривен за подписание первого контракта.
По его словам, эти средства следует направить на реальные финансовые стимулы. Тебе будет совсем другой результат – армия получит сознательных, мотивированных людей, защищающих страну добровольно, а не под принуждением.
Также народный депутат отметил, что нужно законодательно закрепить возможность для людей старше 55 лет служить не в зоне боевых действий. Разумков ранее объяснял, что эти люди могут быть наиболее полезны как инженеры, механики, специалисты по дронам. А на передовую они смогут идти только по собственному желанию.
Разумков резюмировал, что мощная армия начинается не с принуждения, а честных правил и соблюдения прав человека. И государство, по его словам, обязано это обеспечить.
