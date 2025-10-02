Военные теряют терпение: власть "проваливает" решение за решением

Рубрики
В Центре изучения оккупации посоветовали жителям Запорожья временно уехать из города, чтобы переждать в более безопасном месте наступление России. Руководитель Центра Петр Андрющенко объяснил, что враг будет пытаться максимально терроризировать горожан обстрелами.
Военные. Иллюстративное фото
На такой совет отреагировал мэр Геническа, воин ВСУ Станислав Бунятов. По его словам, призывать жителей Запорожья уехать и переждать наступление не сложно.
Бунятов подчеркнул: людям говорят: "езжайте", но не дают ответа куда именно, кто примет, где жить, как выживать. По словам военного, это очередное перекладывание ответственности на плечи самих граждан.
Военный заверил, что нет причин торопиться бежать из города.
