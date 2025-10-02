Военные теряют терпение: власть "проваливает" решение за решением

В Центре изучения оккупации посоветовали жителям Запорожья временно уехать из города, чтобы переждать в более безопасном месте наступление России. Руководитель Центра Петр Андрющенко объяснил, что враг будет пытаться максимально терроризировать горожан обстрелами.

Военные. Иллюстративное фото

На такой совет отреагировал мэр Геническа, воин ВСУ Станислав Бунятов. По его словам, призывать жителей Запорожья уехать и переждать наступление не сложно.

"Но куда ехать? Власть за все это время так и не подготовила системные места для беженцев. Что говорить, если именно Запорожье под завязку переполнено переселенцами с юга, Донбасса и приазовских городов", — отметил военный.

Бунятов подчеркнул: людям говорят: "езжайте", но не дают ответа куда именно, кто примет, где жить, как выживать. По словам военного, это очередное перекладывание ответственности на плечи самих граждан.

"В то время, как государство должно было думать заранее, готовить эвакуационные программы и обеспечивать минимальные условия для убегающих от войны. Сражайтесь, донатьте и бегайте с чемоданами из города в город, где "патриоты" так и ждут очередного наплыва беженцев, чтобы поднять аренду х2", — акцентировал Бунятов.

Военный заверил, что нет причин торопиться бежать из города.

"Конечно, стоит выезжать из всех прифронтовых городов – сами видите, какая обстановка с этими обстрелами. Но пехоты в Запорожье не будет в любом варианте – это точно", – заверил воин.

