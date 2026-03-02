Військовим готують відстрочки та чіткі терміни служби: деталі

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що в Україні планують запровадити нову модель служби, коли мобілізовані військові зможуть підписувати контракти з чітко визначеними термінами та отримувати відстрочку після їх завершення.

Військовим готують відстрочки та чіткі терміни служби. Фото з відкритих джерел

Павло Паліса в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів, що контракти будуть доступні не лише новим добровольцям, а й тим громадянам, які вже були мобілізовані. За його словами, такий підхід має стати кроком до поступового переходу від суто мобілізаційної системи до більш контрактної армії в Україні.

Паліса зауважив, що суспільний запит на визначені терміни служби для військових є зрозумілим і держава намагається його врахувати.

"Запит на терміни служби зрозумілий і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів", — пояснив Паліса.

Представник ОП розповів, що механізм відстрочки після завершення контракту вже обговорювався попереднім міністром оборони, який готував відповідний законопроєкт. Тепер ініціативу доопрацьовує новий міністр оборони Михайло Федоров. Після завершення роботи оновлений законопроєкт мають внести на розгляд парламенту.

Наразі деталей щодо відстрочки та чітких термінів служби немає, однак, якщо зміни ухвалять, військовослужбовці отримають більше визначеності щодо тривалості служби та планування життя після фронту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав змінити підхід до мобілізації.

Також "Коментарі" писали, що очільник ОП Кирило Буданов зробив відверту заяву про проблеми мобілізації в Україні.