Военным готовят отсрочки и четкие сроки службы: детали

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что в Украине планируется внедрить новую модель службы, когда мобилизованные военные смогут подписывать контракты с четко определенными сроками и получать отсрочку после их завершения.

Военным готовят отсрочки и сроки службы. Фото из открытых источников

Павел Палиса в интервью "Радио Свобода" рассказал, что контракты будут доступны не только новым добровольцам, но и гражданам, которые уже были мобилизованы. По его словам, такой подход должен стать шагом к постепенному переходу от чисто мобилизационной системы в более контрактную армию в Украине.

Палиса отметил, что общественный запрос на определенные сроки службы для военных понятен и государство пытается его учесть.

"Запрос на сроки службы понятен, и мы попытаемся все-таки его реализовать путем контрактов", — пояснил Палиса.

Представитель ОП рассказал, что механизм отсрочки по завершении контракта уже обсуждался предыдущим министром обороны, который готовил соответствующий законопроект. Теперь инициативу дорабатывает новый министр обороны Михаил Федоров. После завершения работы обновленный законопроект должен быть внесен на рассмотрение парламента.

Пока деталей относительно отсрочки и четких сроков службы нет, однако, если изменения примут, военнослужащие получат больше определенности относительно продолжительности службы и планирования жизни после фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал изменить подход к мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что глава ОП Кирилл Буданов сделал откровенное заявление о проблемах мобилизации в Украине.