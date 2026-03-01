logo_ukra

Буданов зробив відверту заяву про проблеми мобілізації в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов зробив відверту заяву про проблеми мобілізації в Україні

Буданов заявив, що питання мобілізації під час війни повністю вирішити неможливо.

1 березня 2026, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник Офісу президента України та колишній очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував існуючі проблеми щодо мобілізації в Україні під час війни. За його словами, повністю розв'язати це питання наразі неможливо, і Україна не є унікальною в цій ситуації.

Буданов зробив відверту заяву про проблеми мобілізації в Україні

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв'ю українським телеканалам відповів на питання щодо мобілізації в Україні.

"Мені прикро вас засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі ніде вирішити не зміг і не зможе", — сказав Буданов.

За його словами, проблема мобілізації не обмежується організаційними аспектами, адже вона включає в себе відповідальність громадян та ефективну комунікацію з суспільством. 

Щодо випадків "бусифікації", Буданов назвав цю частину питання мобілізації глибшою та риторично відповів щодо ухилянтів.

"Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати має хтось інший — вона правильно поступає чи ні?", — додав Буданов.

Буданов також зазначив, що подібні виклики мобілізації історично зустрічалися в багатьох країнах під час воєн, і не існує універсального способу їх подолати. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов назвав умови, які погодилася прийняти Росія для наближення до завершення війни під час останніх тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ.

Також "Коментарі" писали, що Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні. За його словами, Україна "більш-менш" рухається відповідно до цього плану. На думку очільника ОП, переговори з РФ можуть наблизити мир в країні.



