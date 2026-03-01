Буданов зробив відверту заяву про проблеми мобілізації в Україні

Керівник Офісу президента України та колишній очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував існуючі проблеми щодо мобілізації в Україні під час війни. За його словами, повністю розв'язати це питання наразі неможливо, і Україна не є унікальною в цій ситуації.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв'ю українським телеканалам відповів на питання щодо мобілізації в Україні.

"Мені прикро вас засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі ніде вирішити не зміг і не зможе", — сказав Буданов.

За його словами, проблема мобілізації не обмежується організаційними аспектами, адже вона включає в себе відповідальність громадян та ефективну комунікацію з суспільством.

Щодо випадків "бусифікації", Буданов назвав цю частину питання мобілізації глибшою та риторично відповів щодо ухилянтів.

"Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати має хтось інший — вона правильно поступає чи ні?", — додав Буданов.

Буданов також зазначив, що подібні виклики мобілізації історично зустрічалися в багатьох країнах під час воєн, і не існує універсального способу їх подолати.

