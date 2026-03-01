Буданов сделал откровенное заявление о проблемах мобилизации в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал существующие проблемы мобилизации в Украине во время войны. По его словам, полностью решить этот вопрос пока невозможно, и Украина не уникальна в этой ситуации.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам ответил на вопросы мобилизации в Украине.
По его словам, проблема мобилизации не ограничивается организационными аспектами, ведь она включает ответственность граждан и эффективную коммуникацию с обществом.
Относительно случаев "бусификации", Буданов назвал эту часть вопроса мобилизации более глубокой и риторически ответил относительно уклонистов.
Буданов также отметил, что подобные вызовы мобилизации исторически встречались во многих странах во время войн, и не существует универсального способа преодолеть их.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал условия, согласившиеся принять Россия для приближения к завершению войны во время последних трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ.
Также "Комментарии" писали, что Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине. По его словам, Украина "более или менее" движется в соответствии с этим планом. По мнению главы ОП, переговоры с РФ могут приблизить мир в стране.