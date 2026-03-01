Буданов сделал откровенное заявление о проблемах мобилизации в Украине

Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал существующие проблемы мобилизации в Украине во время войны. По его словам, полностью решить этот вопрос пока невозможно, и Украина не уникальна в этой ситуации.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам ответил на вопросы мобилизации в Украине.

"Мне досадно вас огорчать, но пока идет война, вопрос мобилизации никто в мире нигде решить не смог и не сможет", – сказал Буданов.

По его словам, проблема мобилизации не ограничивается организационными аспектами, ведь она включает ответственность граждан и эффективную коммуникацию с обществом.

Относительно случаев "бусификации", Буданов назвал эту часть вопроса мобилизации более глубокой и риторически ответил относительно уклонистов.

"Человек, живущий в Украине, где 12 лет идет война, 4 года полномасштабная, считает, что воевать должен кто-то другой — он правильно поступает или нет?", — добавил Буданов.

Буданов также отметил, что подобные вызовы мобилизации исторически встречались во многих странах во время войн, и не существует универсального способа преодолеть их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал условия, согласившиеся принять Россия для приближения к завершению войны во время последних трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ.

Также "Комментарии" писали, что Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине. По его словам, Украина "более или менее" движется в соответствии с этим планом. По мнению главы ОП, переговоры с РФ могут приблизить мир в стране.