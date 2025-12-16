Військових здивувало рішення РФ щодо війни: що стало несподіванкою

Росії було запропоновано встановити різдвяне перемир’я. З такою ініціативою виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Посадовець заявив, що можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це, за його словами, може стати початком миру. Росія відмовилася від ініціативи. Військові ЗСУ розповіли, що насправді думають про встановлення такого перемир’я.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що в реальності немає ніякого сенсу в “різдвяних” чи інших короткострокових перемирʼях.

“Погодитись для нас — це суто політичний крок. Навіть здивований, що РФ відмовилась, вони люблять такі історії. Та і якби погодились, це ніколи ще не працювало. Не памʼятаю жодного “святкового перемирʼя”, якого б окупанти дотримувались, бо не існує жодної справжньої системи контролю за цим”, — пояснив військовий.

Захисник України зазначив, що в контексті довгострокового припинення вогню має аналогічні сумніви. Головне питання, за його словами, хто і як буде його контролювати, та якими будуть наслідки за порушення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народних депутатів збентежили заяви президента України Володимира Зеленського. У Раді заявили, що необхідна зустріч із Президентом Зеленським, щоб повернути парламенту реальну роль у питаннях миру та зовнішньої політики.

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у медіа зʼявились тривожні сигнали, про які народні депутати дізнаються з новин: вимога Президента до Парламенту розробити закон про вибори під час воєнного стану; готовність Президента відмовитися від курсу на НАТО в обмін на безпекові гарантії.