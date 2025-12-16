России было предложено установить рождественское перемирие. С такой инициативой выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Чиновник заявил, что возможно, российское правительство имеет остатки человечности и оставит людей в покое на несколько дней. Это, по его словам, может стать началом мира. Россия отказалась от инициативы. Военные ВСУ рассказали, что действительно думают об установлении такого перемирия.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что в реальности нет никакого смысла в рождественских или других краткосрочных перемириях.

"Согласиться для нас — это сугубо политический шаг. Даже удивлен, что РФ отказалась, они любят такие истории. Да и если бы согласились, это никогда еще не работало. Не помню ни одного "праздничного перемирия", которого бы оккупанты придерживались, потому что не существует никакой настоящей системы контроля за этим", — пояснил военный.

Защитник Украины отметил, что в контексте долгосрочного прекращения огня есть аналогичные сомнения. Главный вопрос, по его словам, кто и как будет его контролировать, и какими будут последствия нарушения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народных депутатов смутили заявления президента Украины Владимира Зеленского. В Раде заявили, что необходима встреча с Президентом Зеленским, чтобы вернуть парламенту реальную роль в вопросах мира и внешней политики.

Народная депутат София Федина отметила, что у медиа появились тревожные сигналы, о которых народные депутаты узнают из новостей: требование Президента к Парламенту разработать закон о выборах во время военного положения; готовность Президента отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности.