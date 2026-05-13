Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові вибухнули нищівною критикою: "це однозначно самовбивство для України"
Військові вибухнули нищівною критикою: "це однозначно самовбивство для України"

Військовий Жорін розповів про реальну позицію українців щодо завезення трудових мігрантів

13 травня 2026, 21:09
Кречмаровская Наталия

Політика щодо залучення трудових мігрантів, щоб вирішити проблеми з кадрами, не подобається багатьом українцям. Гостро критикують завезення трудових мігрантів і цивільні, і військові. 

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що невдоволення українського суспільства мігрантами — це не російське ІПСО, а реальна позиція українців. До якої потрібно дослухатись, підкреслив він. 

“Завезення трудових мігрантів є однозначним самовбивством для нашої держави. Не знаю, що може бути більш показовим, ніж приклад Європи, де в деяких країнах вже і європейців не залишилось. Люди, які сьогодні в Україні це просувають, або не бачать свого майбутнього тут, або просто відпрацьовують грантові кошти”, — зауважив військовий. 

Жорін зазначив, що, зважаючи на рівень напруги, який викликає ця тема, можна спрогнозувати, що скоро можуть бути й наслідки — в першу чергу на українських вулицях.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що від початку 2026 року в Україні було оформлено  3 554 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

У Державному центрі зайнятості повідомили, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається їм регіональними підрозділами Державної служби зайнятості. 

Дозвіл, залежно від категорії іноземного найманого працівника, може бути виданий зі строком дії від пів року до трьох років.




