Главная Новости Общество Война с Россией Военные разразились сокрушительной критикой: "это однозначно самоубийство для Украины"
Военные разразились сокрушительной критикой: "это однозначно самоубийство для Украины"

Военный Жорин рассказал о реальной позиции украинцев по завозу трудовых мигрантов

13 мая 2026, 21:09
Кречмаровская Наталия

Политика по привлечению трудовых мигрантов, чтобы решить проблемы с кадрами, не нравится многим украинцам. Остро критикуют ввоз трудовых мигрантов и гражданские, и военные.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что недовольство украинского общества мигрантами – это не российское ИПСО, а реальная позиция украинцев. К которой нужно прислушаться, подчеркнул он.

"Завоз трудовых мигрантов — однозначное самоубийство для нашего государства. Не знаю, что может быть более показательным, чем пример Европы, где в некоторых странах уже и европейцев не осталось. Люди, которые сегодня в Украине это продвигают, или не видят своего будущего здесь, или просто отрабатывают грантовые средства", — отметил военный.

Жорин отметил, что, учитывая уровень напряжения, вызываемого этой темой, можно спрогнозировать, что скоро могут быть и последствия — в первую очередь на украинских улицах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с начала 2026 года в Украине было оформлено 3 554 разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

В Государственном центре занятости сообщили, что работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого им региональными подразделениями Государственной службы занятости.

Разрешение в зависимости от категории иностранного наемного работника может быть выдано со сроком действия от полугода до трех лет.




