Військові різко остудили запал нардепів: навіщо насправді Росії великоднє перемир’я

Великоднє перемир’я на фронті має розпочатися з 16:00 11 квітня та тривати до заходу сонця 12 квітня. Такі терміни озвучив лідер РФ Володимир Путін. Президент України Володимир Зеленський відповів що Україна готова до дзеркальних кроків, і що вже пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят. Однак думки в тилу та на фронті розділилися.

У Раді вітають таке рішення — нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що це дуже важлива та правильна річ. Парламентар Данило Гетманцев також переконаний, що це правильне рішення — на його переконання, кожний день коли не вбивають людей — щасливий.

“Саме з цих гуманітарних міркувань, на мій погляд, ще наприкінці березня з ініціативою перемир’я на Великдень виступив Президент України. А російська сторона була змушена на нього погодитись”, — пояснив він.

Політик зауважив, що перемирʼя — це, звичайно, ще не досягнення нашої мети — миру.

“Але я щиро сподіваюсь, що активні дипломатичні зусилля України дозволять реанімувати роботу переговорних груп якнайскоріше. Що перемовини будуть врешті продуктивними. Адже Україні потрібен мир. Не тільки перемир’я. А поки, навіть одне збережене життя — це вже велике досягнення”, — зазначив політик.

Однак військові ЗСУ вказують на інші не менш важливі моменти, які стосуються перемир’я.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” розповів про досвід минулого року. Тоді противник також в односторонньому порядку “великодушно” оголосив “перемирʼя” по всій ЛБЗ і використав цю можливість для перегрупування підрозділів, здійснення ротацій та посилення інфільтрації на передньому краї.

“Поняття не маю, що там затівається, але в щось хороше і благородне не віриться точно, віриться лише в те, що будемо вигрібати лайна після того “перемирʼя”. А дивлячись на те, наскільки багато тут всього літаючого, що намагається постійно когось вбити, то дуже важко повірити в те, що в моменті може настати тиша…”, — зазначив військовий.

Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев зауважив, що великодні “перемир’я” на 32 години вже не раз проходили на практиці. За гучними заявами про “припинення вогню”, за його словами, майже завжди стоять провокації, обстріли та спроби використати паузу у своїх цілях. Він нагадав, що минулого року під час так званого великоднього перемир’я було зафіксовано понад 2000 порушень по всій лінії фронту, із застосуванням дронів та артилерії.

“Для ворога це, в першу чергу, інформаційна операція: створити ілюзію “миролюбної сторони”, виграти час для перегрупування, підвозу боєприпасів, ротацій та розвідки наших позицій. Також це спроби спровокувати нас, щоб потім використати це у своїй пропаганді. Тому для нас нічого не змінюється. Ми виконуємо задачі, тримаємо повний контроль ситуації та готові до будь-якого розвитку подій”, — наголосив Немічев.

За його словами, єдине, що дійсно має значення в такі періоди — це гуманітарні питання — обмін полоненими та повернення тіл загиблих побратимів.

