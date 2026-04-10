Військові різко остудили запал нардепів: навіщо насправді Росії великоднє перемир’я

Кречмаровская Наталия
Великоднє перемир’я на фронті має розпочатися з 16:00 11 квітня та тривати до заходу сонця 12 квітня. Такі терміни озвучив лідер РФ Володимир Путін. Президент України Володимир Зеленський відповів що Україна готова до дзеркальних кроків, і що вже пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят. Однак думки в тилу та на фронті розділилися.
Рада. Фото портал "Коментарі"
У Раді вітають таке рішення — нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що це дуже важлива та правильна річ. Парламентар Данило Гетманцев також переконаний, що це правильне рішення — на його переконання, кожний день коли не вбивають людей — щасливий.
Політик зауважив, що перемирʼя — це, звичайно, ще не досягнення нашої мети — миру.
Однак військові ЗСУ вказують на інші не менш важливі моменти, які стосуються перемир’я.
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” розповів про досвід минулого року. Тоді противник також в односторонньому порядку “великодушно” оголосив “перемирʼя” по всій ЛБЗ і використав цю можливість для перегрупування підрозділів, здійснення ротацій та посилення інфільтрації на передньому краї.
Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев зауважив, що великодні “перемир’я” на 32 години вже не раз проходили на практиці. За гучними заявами про “припинення вогню”, за його словами, майже завжди стоять провокації, обстріли та спроби використати паузу у своїх цілях. Він нагадав, що минулого року під час так званого великоднього перемир’я було зафіксовано понад 2000 порушень по всій лінії фронту, із застосуванням дронів та артилерії.
За його словами, єдине, що дійсно має значення в такі періоди — це гуманітарні питання — обмін полоненими та повернення тіл загиблих побратимів.
