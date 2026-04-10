Нардепи вже не добирають слів: що вимагають від Зеленського на Великдень

У Верховній Раді все частіше говорять про порушення під час мобілізації — силові методи, неналежні умови утримання мобілізованих в терцентрах. Пропонують, хоча б на Великдень “припинити полювання на людей”.

Володимир Зеленський.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що президент України Володимир Зеленський звертався до Росії з пропозицією великоднього перемирʼя. І це, за словами політика, дуже важлива і правильна річ.

“Але може Зеленський зробить великоднє перемир'я між українськими громадянами і ТЦК? Дайте людям хоча б на найбільше християнське свято відчути себе вільно, відвідати родичів, церкву, порадіти Господньому воскресінню. Нехай наш Верховний комісар дасть наказ ТЦК припинити ось це полювання на людей хоча б на Великдень”, — звернувся політик до президента.

Також, нардеп зауважив, як до такого докотилися, що треба просити хоч на свято ставитись до людей, як до людей.

“Те, що відбувається зараз — це не про мобілізацію. Це про насильство. І найгірше, що це стає для багатьох нормою. Для Зеленського — теж. Нормою, що на вулицях людей викрадають, бʼють, катують, тримають десь в нелюдських умовах. А ще буває знімають на відео ці знущання з людей. І немає проблем. Навіть підстав для розслідування!”, — наголосив політик.

Нагадав, що говорили про реформу ТЦК і якось швидко забули. За його словами, така ситуація виникла через відсутність чітких термінів служби. Наголосив, що має бути адекватна мобілізаційна реформа — з правом на демобілізацію, зі збільшенням грошового забезпечення, бо військовий не має отримувати 20 тисяч грн, з правом на звільнення через стан здоров’я, з контрактами.

Політик висловив переконання, що потрібно нарешті розпустити ТЦК і створити рекрутинг.

“І єдина причина, чому цього досі немає, бо нашого Верховного комісара все влаштовує. То скажіть: це вже занадто — вимагати, щоб людей перестали принижувати?”, — підсумував політик.

