Нардепи вже не добирають слів: що вимагають від Зеленського на Великдень

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді все частіше говорять про порушення під час мобілізації — силові методи, неналежні умови утримання мобілізованих в терцентрах. Пропонують, хоча б на Великдень “припинити полювання на людей”.
Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що президент України Володимир Зеленський звертався до Росії з пропозицією великоднього перемирʼя. І це, за словами політика, дуже важлива і правильна річ.
Також, нардеп зауважив, як до такого докотилися, що треба просити хоч на свято ставитись до людей, як до людей.
Нагадав, що говорили про реформу ТЦК і якось швидко забули. За його словами, така ситуація виникла через відсутність чітких термінів служби. Наголосив, що має бути адекватна мобілізаційна реформа — з правом на демобілізацію, зі збільшенням грошового забезпечення, бо військовий не має отримувати 20 тисяч грн, з правом на звільнення через стан здоров’я, з контрактами.
Політик висловив переконання, що потрібно нарешті розпустити ТЦК і створити рекрутинг.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, за словами нардепки Безуглої, “кришує” ТЦК.