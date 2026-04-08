Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Безугла вибухнула критикою: хто насправді "кришує" ТЦК
Безугла вибухнула критикою: хто насправді “кришує” ТЦК

Народна депутатка Безугла розповіла, що потрібно робити з ТЦК та чому виникла складна ситуація

8 квітня 2026, 14:26
Кречмаровская Наталия

Про проблеми з ТЦК заговорили народні депутати. Деякі народні обранці вимагають розпустити терцентри, пояснюючі, що вони дискредитують ЗСУ. 

Безугла вибухнула критикою: хто насправді “кришує” ТЦК

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка, виступаючи на пленарному засіданні зауважила, чому народні депутати мовчать про ТЦК, проблеми в ТЦК саме в ракурсі того, хто винен в цьому і хто конкретно організовує таку роботу.

“Останнім часом почастіше напади на людей, які служать або працюють в ТЦК. Вбивство і напад – це, звичайно, величезний злочин і тут має бути тільки засудження. Але в той же час ТЦК залишаються нереформованими, корумпованими та дискредитують Збройні сили. Вони мають бути ліквідовані, а їхні функції розподілені. ТЦК — це не Міноборони, ТЦК — це не Генеральний штаб. Вони підпорядковуються Сухопутним військам і це давній схематоз, щоб сховати зловживання через прокладки і переводити стрілки”, — переконана народна депутатка.

За її словами, за ТЦК п'ять років відповідав Олександр Сирський, бувши командувачем Сухопутних військ, а його кадровиком був генерал Горбач. Коли Сирський очолив Збройні сили, Горбач став головним кадровиком ЗСУ, пояснила Безугла. 

“Це все одна вертикаль, одне злочинне угруповання, яке має бути ліквідоване. І ліквідовані мають бути не тільки ТЦК з перерозподілом функцій, а й знято з посад Сирського і головного кадровика Збройних сил Горбача. Правоохоронні органи мають не тільки ганятися за окремими корумпованими ТЦКшниками, яких дають свої в рамках внутрішніх розборок, а мають безпосередньо приділити увагу тим, хто організовує цю вертикаль, зокрема топам у військовому керівництві. Це саме мафія”, — підсумувала нардепка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого призводить ганебна бусифікація.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/marybezuhla/6307
Теги:

Новини

Всі новини