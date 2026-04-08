Безугла вибухнула критикою: хто насправді “кришує” ТЦК

Про проблеми з ТЦК заговорили народні депутати. Деякі народні обранці вимагають розпустити терцентри, пояснюючі, що вони дискредитують ЗСУ.

Мар'яна Безугла.

Народна депутатка, виступаючи на пленарному засіданні зауважила, чому народні депутати мовчать про ТЦК, проблеми в ТЦК саме в ракурсі того, хто винен в цьому і хто конкретно організовує таку роботу.

“Останнім часом почастіше напади на людей, які служать або працюють в ТЦК. Вбивство і напад – це, звичайно, величезний злочин і тут має бути тільки засудження. Але в той же час ТЦК залишаються нереформованими, корумпованими та дискредитують Збройні сили. Вони мають бути ліквідовані, а їхні функції розподілені. ТЦК — це не Міноборони, ТЦК — це не Генеральний штаб. Вони підпорядковуються Сухопутним військам і це давній схематоз, щоб сховати зловживання через прокладки і переводити стрілки”, — переконана народна депутатка.



За її словами, за ТЦК п'ять років відповідав Олександр Сирський, бувши командувачем Сухопутних військ, а його кадровиком був генерал Горбач. Коли Сирський очолив Збройні сили, Горбач став головним кадровиком ЗСУ, пояснила Безугла.

“Це все одна вертикаль, одне злочинне угруповання, яке має бути ліквідоване. І ліквідовані мають бути не тільки ТЦК з перерозподілом функцій, а й знято з посад Сирського і головного кадровика Збройних сил Горбача. Правоохоронні органи мають не тільки ганятися за окремими корумпованими ТЦКшниками, яких дають свої в рамках внутрішніх розборок, а мають безпосередньо приділити увагу тим, хто організовує цю вертикаль, зокрема топам у військовому керівництві. Це саме мафія”, — підсумувала нардепка.

