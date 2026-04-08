Безуглая взорвалась критикой: кто на самом деле "крышует" ТЦК

О проблемах с ТЦК заговорили народные депутаты. Некоторые народные избранники требуют распустить терцентры, объясняя, что они дискредитируют ВСУ.

Народная депутат, выступая на пленарном заседании, заметила, почему народные депутаты молчат о ТЦК, проблемы в ТЦК именно в ракурсе того, кто виноват в этом и кто конкретно организует такую работу.

"В последнее время чаще нападения на людей, которые служат или работают в ТЦК. Убийство и нападение — это, конечно, огромное преступление, и здесь должно быть только осуждение". Но в то же время ТЦК остаются нереформированными, коррумпированными и дискредитирующими Вооруженные силы. Они должны быть ликвидированы, а их функции распределены. ТЦК – это не Минобороны, ТЦК – это не Генеральный штаб. Они подчиняются Сухопутным войскам и это давний схематоз, чтобы скрыть злоупотребления через прокладки и переводить стрелки”, — убеждена народная депутат.

По ее словам, за ТЦК пять лет отвечал Александр Сырский, будучи командующим Сухопутными войсками, а его кадровиком был генерал Горбач. Когда Сырский возглавил Вооруженные силы, Горбач стал главным кадровиком ВСУ, объяснила Безуглая.

"Это все одна вертикаль, одна преступная группировка, которая должна быть ликвидирована. И ликвидированы должны быть не только ТЦК с перераспределением функций, но и сняты с должностей Сырского и главного кадровика Вооруженных сил Горбача. Правоохранительные органы должны не только гоняться за отдельными коррумпированными ТЦКшниками, которых дают свои в рамках внутренних разборок, а должны непосредственно уделить внимание тем, кто организует эту вертикаль, в частности, топам в военном руководстве. Это именно мафия”, — подытожила нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему приводит позорная бусификация.