Нардепы уже не подбирают слова: что требуют от Зеленского на Пасху

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде все чаще говорят о нарушениях во время мобилизации – силовых методах, ненадлежащих условиях содержания мобилизованных в терцентрах. Предлагают хотя бы на Пасху "прекратить охоту на людей".
Владимир Зеленский.
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обращался к России с предложением пасхального перемирия. И это, по словам политика, очень важная и правильная вещь.
Также нардеп заметил, как до такого докатились, что нужно просить хоть на праздник относиться к людям, как к людям.
Напомнил, что говорили о реформе ТЦК и как-то быстро забыли. По его словам, такая ситуация возникла из-за отсутствия четких сроков службы. Он подчеркнул, что должна быть адекватная мобилизационная реформа — с правом на демобилизацию, с увеличением денежного довольствия, потому что военный не должен получать 20 тысяч грн, с правом на увольнение по состоянию здоровья, с контрактами.
Политик выразил убеждение, что нужно наконец-то распустить ТЦК и создать рекрутинг.
