Нардепы уже не подбирают слова: что требуют от Зеленского на Пасху

В Верховной Раде все чаще говорят о нарушениях во время мобилизации – силовых методах, ненадлежащих условиях содержания мобилизованных в терцентрах. Предлагают хотя бы на Пасху "прекратить охоту на людей".

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обращался к России с предложением пасхального перемирия. И это, по словам политика, очень важная и правильная вещь.

"Но может Зеленский совершит пасхальное перемирие между украинскими гражданами и ТЦК? Дайте людям хотя бы на самый большой христианский праздник почувствовать себя свободно, посетить родственников, церковь, порадоваться Господнему воскресению. Пусть наш Верховный комиссар даст приказ ТЦК прекратить вот эту охоту на людей хотя бы Пасху”, — обратился политик к президенту.

Также нардеп заметил, как до такого докатились, что нужно просить хоть на праздник относиться к людям, как к людям.

"То, что происходит сейчас — это не о мобилизации. Это о насилии. И хуже всего, что это становится для многих нормой. Для Зеленского — тоже. Нормой, что на улицах людей похищают, бьют, пытают, держат где-то в бесчеловечных условиях. А еще бывает снимают на видео эти издевательства над людьми. И нет проблем. Даже оснований для расследования!”, — подчеркнул политик.

Напомнил, что говорили о реформе ТЦК и как-то быстро забыли. По его словам, такая ситуация возникла из-за отсутствия четких сроков службы. Он подчеркнул, что должна быть адекватная мобилизационная реформа — с правом на демобилизацию, с увеличением денежного довольствия, потому что военный не должен получать 20 тысяч грн, с правом на увольнение по состоянию здоровья, с контрактами.

Политик выразил убеждение, что нужно наконец-то распустить ТЦК и создать рекрутинг.

"И единственная причина, почему этого до сих пор нет, потому что нашего Верховного комиссара все устраивает. Так скажите: это уж слишком — требовать, чтобы людей перестали унижать?", — подытожил политик.

