Военные резко охладили пыл нардепов: зачем на самом деле России пасхальное перемирие

Кречмаровская Наталия
Пасхальное перемирие на фронте должно начаться с 16:00 11 апреля и продлиться до заката 12 апреля. Такие термины озвучил лидер РФ Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина готова к зеркальным шагам, и что уже предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников. Однако мысли в тылу и на фронте разделились.
В Раде приветствуют такое решение – нардеп Алексей Гончаренко отметил, что это очень важная и правильная вещь. Парламентарий Даниил Гетманцев также убежден, что это правильное решение – по его убеждению, каждый день когда не убивают людей – счастливый.
Политик отметил, что перемирие – это, конечно, еще не достижение нашей цели – мира.
Однако военные ВСУ указывают на другие не менее важные моменты, касающиеся перемирия.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алекс рассказал об опыте прошлого года. Тогда противник также в одностороннем порядке "великодушно" объявил "перемирие" по всей ЛБО и использовал эту возможность для перегруппировки подразделений, осуществления ротаций и усиления инфильтрации на переднем крае.
Основатель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что пасхальные "перемирия" на 32 часа уже не раз проходили на практике. По громким заявлениям о "прекращении огня", по его словам, почти всегда стоят провокации, обстрелы и попытки использовать паузу в своих целях. Он напомнил, что в прошлом году во время так называемого пасхального перемирия было зафиксировано более 2000 нарушений по всей линии фронта с применением дронов и артиллерии.
По его словам, единственное, что действительно имеет значение в такие периоды – это гуманитарные вопросы – обмен пленными и возвращение тел погибших собратьев.
