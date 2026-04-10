Военные резко охладили пыл нардепов: зачем на самом деле России пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие на фронте должно начаться с 16:00 11 апреля и продлиться до заката 12 апреля. Такие термины озвучил лидер РФ Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина готова к зеркальным шагам, и что уже предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников. Однако мысли в тылу и на фронте разделились.

Рада.

В Раде приветствуют такое решение – нардеп Алексей Гончаренко отметил, что это очень важная и правильная вещь. Парламентарий Даниил Гетманцев также убежден, что это правильное решение – по его убеждению, каждый день когда не убивают людей – счастливый.

"Именно из этих гуманитарных соображений, на мой взгляд, еще в конце марта с инициативой перемирия на Пасху выступил Президент Украины. А российская сторона была вынуждена на него согласиться", — пояснил он.

Политик отметил, что перемирие – это, конечно, еще не достижение нашей цели – мира.

"Но я искренне надеюсь, что активные дипломатические усилия Украины позволят реанимировать работу переговорных групп как можно скорее. Что переговоры будут наконец продуктивными. Ведь Украине нужен мир. Не только перемирие. А пока даже одна сохранившаяся жизнь — это уже большое достижение", — отметил политик.

Однако военные ВСУ указывают на другие не менее важные моменты, касающиеся перемирия.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алекс рассказал об опыте прошлого года. Тогда противник также в одностороннем порядке "великодушно" объявил "перемирие" по всей ЛБО и использовал эту возможность для перегруппировки подразделений, осуществления ротаций и усиления инфильтрации на переднем крае.

"Понятия не имею, что там затевается, но во что-то хорошее и благородное не верится точно, верится только в то, что будем выгребать дерьма после того "перемирия". А глядя на то, насколько много здесь всего летающего, что пытается постоянно кого-то убить, очень трудно поверить в то, что в моменте может наступить тишина…”, — отметил военный.

Основатель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что пасхальные "перемирия" на 32 часа уже не раз проходили на практике. По громким заявлениям о "прекращении огня", по его словам, почти всегда стоят провокации, обстрелы и попытки использовать паузу в своих целях. Он напомнил, что в прошлом году во время так называемого пасхального перемирия было зафиксировано более 2000 нарушений по всей линии фронта с применением дронов и артиллерии.

"Для врага это, в первую очередь, информационная операция: создать иллюзию "миролюбивой стороны", выиграть время для перегруппировки, подвоза боеприпасов, ротаций и разведки наших позиций. Также это попытки спровоцировать нас, чтобы потом использовать это в своей пропаганде. Поэтому для нас ничего не меняется. Мы выполняем задачи, держим полный контроль ситуации и готовы к любому развитию событий", — отметил Немичев.

По его словам, единственное, что действительно имеет значение в такие периоды – это гуманитарные вопросы – обмен пленными и возвращение тел погибших собратьев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам нардепки Безуглой, происходит на фронте.