logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Просування росіяни катастрофічні: Безугла шокувала новинами з фронту
commentss НОВИНИ Всі новини

Просування росіяни катастрофічні: Безугла шокувала новинами з фронту

Народна депутатка Безугла розповіла про ситуацію на фронті та окреслила важливі проблеми

25 березня 2026, 18:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народна депутатка Мар’яна Безугла — відома нищівною критикою військового керівництва, тривалий час не з'являлася в медіапросторі. 

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

На пленарному засіданні вона розповіла, що минулого тижня була в ряді населених пунктів, які фактично наразі є так званими кілзонами, і вказала на кричущі проблеми. 

За її словами, фронт уже не є конкретною чіткою лінією — це зона 10-20-30 км з пануванням дронів та такою повітряною боротьбою, і ускладненим пересуванням.

“У цій зоні й логістичні шляхи, і населені пункти, як невеликі, так і цілі міста по типу Добропілля, Покровського. Це Дніпропетровська область, де у нас начебто заявляється, що йде контрнаступ, однак на жаль там відбувається просування ворога”, — зазначила народна депутатка. 

Запорізька область, за її словами, росіяни уже в 10 км від Запоріжжя, від південних районів обласного центру. 

“Це і фактично уже Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ (принаймні його частина) — це уже теж являється фронтом і кілзонами. Виникає питання, чому дотепер у нас там немає підготовки системної до оборони”, — зауважила вона. 

Нардепка наголосила, що ставила це питання з 2022 року, однак в 2026 році питання не вирішено. 

“Коли ти заїжджаєш безпосередньо в Покровське, місто фактично нічого всередині немає, ніяких рубежів, нічого, що могло б зупинити ворога. І це викликає величезні питання до військових рішень”, — зауважила вона. 

Вказала Безугла і на проблеми зі штурмовими військами. За її словами, немає штурмових військ. 

“Є окремі, конкретні, особисті підрозділи головкома, в яких найвища смертність серед усіх підрозділів. Які відправляються для того, щоб … навіть є термін “поставити прапор” різними способами. Чим це відрізняється від російських підходів… Ситуація системно не змінюється", — резюмувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про нові плани Кремля.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sQKYGaornTQ
Теги:

Новини

Всі новини