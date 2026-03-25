Просування росіяни катастрофічні: Безугла шокувала новинами з фронту

Народна депутатка Мар’яна Безугла — відома нищівною критикою військового керівництва, тривалий час не з'являлася в медіапросторі.

Мар'яна Безугла.

На пленарному засіданні вона розповіла, що минулого тижня була в ряді населених пунктів, які фактично наразі є так званими кілзонами, і вказала на кричущі проблеми.

За її словами, фронт уже не є конкретною чіткою лінією — це зона 10-20-30 км з пануванням дронів та такою повітряною боротьбою, і ускладненим пересуванням.

“У цій зоні й логістичні шляхи, і населені пункти, як невеликі, так і цілі міста по типу Добропілля, Покровського. Це Дніпропетровська область, де у нас начебто заявляється, що йде контрнаступ, однак на жаль там відбувається просування ворога”, — зазначила народна депутатка.

Запорізька область, за її словами, росіяни уже в 10 км від Запоріжжя, від південних районів обласного центру.

“Це і фактично уже Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ (принаймні його частина) — це уже теж являється фронтом і кілзонами. Виникає питання, чому дотепер у нас там немає підготовки системної до оборони”, — зауважила вона.

Нардепка наголосила, що ставила це питання з 2022 року, однак в 2026 році питання не вирішено.

“Коли ти заїжджаєш безпосередньо в Покровське, місто фактично нічого всередині немає, ніяких рубежів, нічого, що могло б зупинити ворога. І це викликає величезні питання до військових рішень”, — зауважила вона.

Вказала Безугла і на проблеми зі штурмовими військами. За її словами, немає штурмових військ.

“Є окремі, конкретні, особисті підрозділи головкома, в яких найвища смертність серед усіх підрозділів. Які відправляються для того, щоб … навіть є термін “поставити прапор” різними способами. Чим це відрізняється від російських підходів… Ситуація системно не змінюється", — резюмувала народна депутатка.

