Народная депутат Марьяна Безуглая — известная сокрушительной критикой военного руководства, длительное время не появлявшаяся в медиапространстве.

Марьяна Безуглая.

На пленарном заседании она рассказала, что на прошлой неделе была в ряде населенных пунктов, которые фактически являются так называемыми килзонами, и указала на вопиющие проблемы.

По ее словам, фронт уже не является конкретной четкой линией — это зона 10-20-30 км с господством дронов и такой воздушной борьбой и усложненным передвижением.

"В этой зоне и логистические пути, и населенные пункты, как небольшие, так и целые города по типу Доброполья, Покровского. Это Днепропетровская область, где у нас вроде бы заявляется, что идет контрнаступление, однако, к сожалению, там происходит продвижение врага", — отметила народная депутат.

Запорожская область, по ее словам, россияне уже в 10 км от Запорожья, от южных районов областного центра.

"Это и фактически уже Славянск, Дружковка, Краматорск (по крайней мере, его часть) — это уже тоже является фронтом и килзонами. Возникает вопрос, почему до сих пор у нас там нет подготовки системной к обороне", — отметила она.

Нардепка подчеркнула, что задавала этот вопрос с 2022 года, однако в 2026 году вопрос не решен.

"Когда ты заезжаешь непосредственно в Покровское, город фактически ничего внутри нет, никаких рубежей, ничего, что могло бы остановить врага. И это вызывает огромные вопросы военных решений", — отметила она.

Указала Безуглая и на проблемы со штурмовыми войсками. По ее словам, нет штурмовых войск.

"Есть отдельные, конкретные, личные подразделения главкома, в которых самая высокая смертность среди всех подразделений. Отправляются для того, чтобы... даже есть термин "поставить флаг" разными способами. Чем это отличается от российских подходов... Ситуация системно не меняется", — резюмировала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новых планах Кремля.



