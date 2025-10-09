Військові обурені несправедливістю: вказали на найбільшу проблему мобілізації

В Україні продовжується примусова мобілізація і з цим процесом не припиняються проблеми. Народні депутати критикують так звану “бусифікацію” і навіть заявляють, коли самі підуть на фронт.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін розповів, що не так з мобілізацією в Україні. За його словами, найбільшою проблемою мобілізації на сьогодні є її несправедливість. Військовий зазначив, що в Україні закривають очі на спортивні зали й заклади, де повно досить здорових і молодих людей. Натомість зауважив захисник, що забирають з сіл та маленьких міст чоловіків 59 років. Бо так легше, і план виконується.

Діти, наголосив військовий, більшості чиновників та політиків з різних, дуже важливих, причин давно виїхали за кордон. Так звана “еліта” взагалі не воює, з показовими прикладами серед медійних діячів теж не склалось — люди, за його словами, навіть в оркестрі не витримують.

“А депутати це взагалі окрема історія. Більшість з них — особливо любителі мілітарі — були б набагато ефективніші на фронті, ніж в парламенті. Хоч якась була б користь”, — резюмував воїн ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет ширяться відео силової мобілізації. Існують навіть Telegram-канали, які закликають боротися з ТЦК. У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на опитування на одному з таких каналів.

У терцентрі закликали українців не дивитися ніколи ці відео з “бусифікацією”. Також військові терцентру закликають не знімати та не розповсюджувати їх. Закликали берегти, допомагати ТЦК, сприяти їм та піклуватися про них. Інакше наслідки будуть катастрофічними.