logo

BTC/USD

123215

ETH/USD

4518.13

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные возмущены несправедливостью: указали на самую большую проблему мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные возмущены несправедливостью: указали на самую большую проблему мобилизации

Подполковник ВСУ Максим Жорин указал, кого нужно отправлять на фронт

9 октября 2025, 00:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается принудительная мобилизация, и с этим процессом не прекращаются проблемы. Народные депутаты критикуют так называемую "бусификацию" и даже заявляют, когда сами уйдут на фронт.

Военные возмущены несправедливостью: указали на самую большую проблему мобилизации

Мобилизация. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, Максим Жорин рассказал, что не так с мобилизацией в Украине. По его словам, наибольшей проблемой мобилизации на сегодняшний день является ее несправедливость. Военный отметил, что в Украине закрывают глаза на спортивные залы и заведения, где полно достаточно здоровых и молодых людей. Отметил защитник, что забирают из сел и маленьких городов мужчин 59 лет. Ибо так легче, и план выполняется.

Дети, подчеркнул военный, большинства чиновников и политиков по разным, очень важным, причинам давно уехали за границу. Так называемая "элита" вообще не воюет, с показательными примерами среди медийных деятелей тоже не сложилось — люди, по его словам, даже в оркестре не выдерживают.

"А депутаты это вообще отдельная история. Большинство из них — особенно любители милитари — были бы гораздо эффективнее на фронте, чем в парламенте. Хоть бы какая-то была польза", — резюмировал воин ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространяются видео силовой мобилизации. Существуют даже Telegram-каналы, призывающие бороться с ТЦК. В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на опрос на одном из таких каналов.

В терцентре призвали украинцев не смотреть никогда эти видео с "бусификацией". Также военные терцентра призывают не снимать и не распространять их. Призвали беречь, помогать ТЦК, содействовать им и заботиться о них. Иначе последствия будут катастрофическими.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5869
Теги:

Новости

Все новости