В Украине продолжается принудительная мобилизация, и с этим процессом не прекращаются проблемы. Народные депутаты критикуют так называемую "бусификацию" и даже заявляют, когда сами уйдут на фронт.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, Максим Жорин рассказал, что не так с мобилизацией в Украине. По его словам, наибольшей проблемой мобилизации на сегодняшний день является ее несправедливость. Военный отметил, что в Украине закрывают глаза на спортивные залы и заведения, где полно достаточно здоровых и молодых людей. Отметил защитник, что забирают из сел и маленьких городов мужчин 59 лет. Ибо так легче, и план выполняется.

Дети, подчеркнул военный, большинства чиновников и политиков по разным, очень важным, причинам давно уехали за границу. Так называемая "элита" вообще не воюет, с показательными примерами среди медийных деятелей тоже не сложилось — люди, по его словам, даже в оркестре не выдерживают.

"А депутаты это вообще отдельная история. Большинство из них — особенно любители милитари — были бы гораздо эффективнее на фронте, чем в парламенте. Хоть бы какая-то была польза", — резюмировал воин ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространяются видео силовой мобилизации. Существуют даже Telegram-каналы, призывающие бороться с ТЦК. В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на опрос на одном из таких каналов.

В терцентре призвали украинцев не смотреть никогда эти видео с "бусификацией". Также военные терцентра призывают не снимать и не распространять их. Призвали беречь, помогать ТЦК, содействовать им и заботиться о них. Иначе последствия будут катастрофическими.