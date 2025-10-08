Коли народні депутати підуть захищати Україну: у ВР зробили заяву

Рубрики
Чи будуть народні обранці захищати Україну? Народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що так, однак у тому випадку, якщо "треба" буде йти на такий крок.
Олександр Федієнко. Фото з відкритих джерел
Олександр Федієнко в інтерв'ю YouTube-каналу "Суперпозиція", заявив, що значна частина українського суспільства досі "не розуміє, що таке війна", і це безпосередньо впливає на мобілізаційний ресурс.
Окрім внутрішніх викликів, Федієнко заявив, що Росія здійснює потужну кампанію інформаційно-психологічних операцій. За його словами, метою цього ІПСО став підрив єдиного органу, що наповнює Сили оборони — територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, росіяни намагаються з середини "підірвати" роботу ТЦК.
Федієнко розповідає про проблеми з мобілізацією ЗСУ та можливістю народних депутатів стати на захист країни на відео з 20:30.
