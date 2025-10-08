logo_ukra

Коли народні депутати підуть захищати Україну: у ВР зробили заяву

Народний депутат Олександр Федієнко заявив про готовність парламентарів захищати країну.

8 жовтня 2025, 16:30
Чи будуть народні обранці захищати Україну? Народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що так, однак у тому випадку, якщо "треба" буде йти на такий крок.

Коли народні депутати підуть захищати Україну: у ВР зробили заяву

Олександр Федієнко. Фото з відкритих джерел

Олександр Федієнко в інтерв'ю YouTube-каналу "Суперпозиція", заявив, що значна частина українського суспільства досі "не розуміє, що таке війна", і це безпосередньо впливає на мобілізаційний ресурс.

"Ворог тисне, і нам треба вже, можливо, ухвалювати рішення для суспільства: воно буде захищати Україну? Треба — депутати підуть захищати, питань немає", — заявив Федієнко та додав, що він сам уже підписав контракт і пройшов військово-лікарську комісію.

Окрім внутрішніх викликів, Федієнко заявив, що Росія здійснює потужну кампанію інформаційно-психологічних операцій. За його словами, метою цього ІПСО став підрив єдиного органу, що наповнює Сили оборони — територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, росіяни намагаються з середини "підірвати" роботу ТЦК.

"Якщо його розвалити, це зупинить поповнення Збройних сил України й інших військових формувань, що призведе до втрат територій і військовослужбовців", — пояснив депутат.

Федієнко розповідає про проблеми з мобілізацією ЗСУ та можливістю народних депутатів стати на захист країни на відео з 20:30.

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що в Україні почали працювати мобільні ТЦК. У Верховній Раді пояснили формат.

Також "Коментарі" писали, що в Україні посилюється мобілізація. Як тепер шукатимуть ухилянтів.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zCM41FUw8mw
