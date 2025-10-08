Когда народные депутаты пойдут защищать Украину: в ВР сделали заявление



















Будут ли народные избранники защищать Украину? Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что да, однако в том случае, если "надо" будет идти на такой шаг.

Александр Федиенко. Фото из открытых источников

Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" заявил, что значительная часть украинского общества до сих пор "не понимает, что такое война", и это оказывает непосредственное влияние на мобилизационный ресурс.

"Враг давит, и нам нужно уже, возможно, принимать решение для общества: оно будет защищать Украину? Надо – депутаты пойдут защищать, вопросов нет", – заявил Федиенко и добавил, что он сам уже подписал контракт и прошел военно-врачебную комиссию.

Кроме внутренних вызовов Федиенко заявил, что Россия осуществляет мощную кампанию информационно-психологических операций. По его словам, целью этого ИПСО стал подрыв единого органа, наполняющего Силы обороны – территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, россияне пытаются изнутри "взорвать" работу ТЦК.

"Если его развалить, это остановит пополнение Вооруженных сил Украины и других военных формирований, что приведет к потерям территорий и военнослужащих", – пояснил депутат.

Федиенко рассказывает о проблемах с мобилизацией ВСУ и возможностью народных депутатов встать на защиту страны на видео с 20:30.

