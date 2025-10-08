logo

BTC/USD

122613

ETH/USD

4474.42

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда народные депутаты пойдут защищать Украину: в ВР сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда народные депутаты пойдут защищать Украину: в ВР сделали заявление

Народный депутат Александр Федиенко заявил о готовности парламентариев защищать страну.

8 октября 2025, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot








Будут ли народные избранники защищать Украину? Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что да, однако в том случае, если "надо" будет идти на такой шаг.

Когда народные депутаты пойдут защищать Украину: в ВР сделали заявление

Александр Федиенко. Фото из открытых источников

Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" заявил, что значительная часть украинского общества до сих пор "не понимает, что такое война", и это оказывает непосредственное влияние на мобилизационный ресурс.

"Враг давит, и нам нужно уже, возможно, принимать решение для общества: оно будет защищать Украину? Надо – депутаты пойдут защищать, вопросов нет", – заявил Федиенко и добавил, что он сам уже подписал контракт и прошел военно-врачебную комиссию.

Кроме внутренних вызовов Федиенко заявил, что Россия осуществляет мощную кампанию информационно-психологических операций. По его словам, целью этого ИПСО стал подрыв единого органа, наполняющего Силы обороны – территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, россияне пытаются изнутри "взорвать" работу ТЦК.

"Если его развалить, это остановит пополнение Вооруженных сил Украины и других военных формирований, что приведет к потерям территорий и военнослужащих", – пояснил депутат.

Федиенко рассказывает о проблемах с мобилизацией ВСУ и возможностью народных депутатов встать на защиту страны на видео с 20:30.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Украине начали работать мобильные ТЦК. В Верховной Раде разъяснили формат.

Также "Комментарии" писали, что в Украине усиливается мобилизация. Как теперь будут искать уклонистов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zCM41FUw8mw
Теги:

Новости

Все новости