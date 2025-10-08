Когда народные депутаты пойдут защищать Украину: в ВР сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Будут ли народные избранники защищать Украину? Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что да, однако в том случае, если "надо" будет идти на такой шаг.
Александр Федиенко. Фото из открытых источников
Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" заявил, что значительная часть украинского общества до сих пор "не понимает, что такое война", и это оказывает непосредственное влияние на мобилизационный ресурс.
Кроме внутренних вызовов Федиенко заявил, что Россия осуществляет мощную кампанию информационно-психологических операций. По его словам, целью этого ИПСО стал подрыв единого органа, наполняющего Силы обороны – территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, россияне пытаются изнутри "взорвать" работу ТЦК.
Федиенко рассказывает о проблемах с мобилизацией ВСУ и возможностью народных депутатов встать на защиту страны на видео с 20:30.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Украине начали работать мобильные ТЦК. В Верховной Раде разъяснили формат.
Также "Комментарии" писали, что в Украине усиливается мобилизация. Как теперь будут искать уклонистов.