Військові категорично відреагували на зміни: що насправді цікавить бійців ЗСУ

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що для військових будуть значно покращені умови — чіткі терміни служби, контракти, підвищення зарплати та доплат. Однак військові ЗСУ не надто оптимістично відреагували на анонсовані зміни.

Військові. Ілюстративне фото

Так, засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев вказав, як на позитивні, так і сумнівні моменти. Серед позитивних зрушень вказав:

підвищення виплат піхоті;

строкові контракти зі звільненням;

іноземці — “подивимось на реалізацію, але задум хороший”, зазначив він;

переведення через “Армія+” — з обмеженнями, які раніше пропонував.

Однак є й певні сумнівні моменти, як то

Виплати в тилу 30 000 грн:

“У 2022 році 20 000 грн — це було близько 684 доларів. Сьогодні, щоб отримувати ті самі 684 долари, військовий мав би отримувати приблизно 30 000 грн. Тому це не підвищення, а фактично індексація”, — зауважив військовий.

Бойовий контракт — арта, БпЛА та інші допоміжні підрозділи — виплати без змін.

“І найголовніше питання — коли це запрацює на практиці?”, — наголосив військовий.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” зауважив, що потужні нові контакти та підстави для звільнення можна сьогодні описати однією фразою: “Як до цього було … нічого не зрозуміло, так і далі … нічого не зрозуміло”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Зеленського, будуть залучати більше іноземців до української армії. Повідомив, що доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.



