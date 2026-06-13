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Військові категорично відреагували на зміни: що насправді цікавить бійців ЗСУ

Військові не надто оптимістично оцінини анонс реформи армії

13 червня 2026, 15:57
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Кречмаровская Наталия

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що для військових будуть значно покращені умови — чіткі терміни служби, контракти, підвищення зарплати та доплат. Однак військові ЗСУ не надто оптимістично відреагували на анонсовані зміни. 

Військові категорично відреагували на зміни: що насправді цікавить бійців ЗСУ

Військові. Ілюстративне фото

Так, засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев вказав, як на позитивні, так і сумнівні моменти. Серед позитивних зрушень вказав:

  • підвищення виплат піхоті;

  • строкові контракти зі звільненням;

  • іноземці — “подивимось на реалізацію, але задум хороший”, зазначив він;

  • переведення через “Армія+” — з обмеженнями, які раніше пропонував.

Однак є й певні сумнівні моменти, як то

  • Виплати в тилу 30 000 грн:

“У 2022 році 20 000 грн — це було близько 684 доларів. Сьогодні, щоб отримувати ті самі 684 долари, військовий мав би отримувати приблизно 30 000 грн. Тому це не підвищення, а фактично індексація”, — зауважив військовий. 

  • Бойовий контракт — арта, БпЛА та інші допоміжні підрозділи — виплати без змін. 

“І найголовніше питання — коли це запрацює на практиці?”, — наголосив військовий. 

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” зауважив, що потужні нові контакти та підстави для звільнення можна сьогодні описати однією фразою: “Як до цього було … нічого не зрозуміло, так і далі … нічого не зрозуміло”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Зеленського, будуть залучати більше іноземців до української армії. Повідомив, що доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.




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