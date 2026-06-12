В Україні буде новий підхід до рекрутингу: кого набиратимуть в армію

В Україні давно пропонували залучати більше іноземців до української армії. Від початку повномасштабної війни Росії проти України діє міжнародний легіон — він інтегрований у структуру Збройних Сил України та підрозділів розвідки. До нього входять іноземні добровольці з понад 55 країн світу. Народні депутати також заявляли, що є чимало іноземців, які готові стати на захист України — питання тільки в оплаті.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що будуть залучати більше іноземців до української армії.

“Я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання підвищення зарплати та виплат військовим обговорюють уже тривалий час. Політики заявляли, що бійцям ЗСУ потрібно дати не тільки гідну зарплату, а чіткі терміни служби. У Кабміні повідомляли про підготовку масштабної реформи армії.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що планують змінити. За його словами, є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімальна зарплата в тилу, за його словами, становитиме 30 тисяч гривень. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат — будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, пояснив президент України.

“300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці”, — зазначив Зеленський.

За словами очільника України, контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість.



