В Украине будет новый подход к рекрутингу: кого будут набирать в армию

В Украине давно предлагали привлекать больше иностранцев в украинскую армию. С начала полномасштабной войны России против Украины действует международный легион – он интегрирован в структуру Вооруженных сил Украины и подразделений разведки. В него входят иностранные добровольцы из более чем 55 стран мира. Народные депутаты также заявляли, что есть немало иностранцев, которые готовы встать на защиту Украины – вопрос только в оплате.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будут привлекать больше иностранцев в украинскую армию.

"Я благодарен всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов. Здесь, в Украине, нужно защитить право нашего народа жить свободно, что точно поможет многим другим народам. Я поручил открыть гораздо больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию, и по этому поводу будет больше механизмов рекрутинга", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос повышения зарплаты и выплат военным обсуждают уже длительное время. Политики заявляли, что бойцам ВСУ нужно дать не только достойную зарплату, но и четкие сроки службы. В Кабмине сообщалось о подготовке масштабной реформы армии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планируется изменить. По его словам, есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимальная зарплата в тылу, по его словам, составит 30 тысяч гривен. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат – будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев, пояснил президент Украины.

"300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", — отметил Зеленский.

По словам главы Украины, контракты будут проработаны так, чтобы была четкость.



