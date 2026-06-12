Зеленський анонсував нові умови для військових: що зміниться

Питання підвищення зарплати та виплат військовим обговорюють уже тривалий час. Політики заявляли, що бійцям ЗСУ потрібно дати не тільки гідну зарплату, а чіткі терміни служби. У Кабміні повідомляли про підготовку масштабної реформи армії.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що планують змінити. За його словами, є ресурс, щоб збільшити виплати в армії.

“Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці”, — пояснив Зеленський.

За словами очільника України, контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Будуть, за його словами, гарантовані терміни й реальні відстрочки.

“Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні”, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що цього тижня Верховна Рада переглянула Державний бюджет — нардепи підвищили заробітні плати поліцейським та рятувальникам, однак не ухвалили таке рішення стосовно військових. Таку пропозицію, як пояснили в Раді, уряд взагалі не пропонував, однак пропонував ряд інших. За словами нардепа Железняка, у Бюджет цього тижня не заклали достатньо для закриття поточних потреб на зарплати військовим + проведення реформи: 270 млрд грн.



