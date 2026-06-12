Зеленский анонсировал новые условия для военных: что изменится

Вопросы повышения зарплаты и выплат военным обсуждают уже длительное время. Политики заявляли, что бойцам ВСУ нужно дать не только достойную зарплату, но и четкие сроки службы. В Кабмине сообщали о подготовке масштабной реформы армии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планируется изменить. По его словам, есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии.

"Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", — пояснил Зеленский.

По словам главы Украины, контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Будут, по его словам, гарантированы сроки и реальные отсрочки.

"Помимо этого, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на этой неделе Верховная Рада пересмотрела Государственный бюджет — нардепы повысили заработные платы полицейским и спасателям, однако не приняли такое решение в отношении военных. Такое предложение, как объяснили в Раде, правительство вообще не предлагало, однако предлагало ряд других. По словам нардепа Железняка, в Бюджет на этой неделе не заложили достаточно для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным + проведение реформы: 270 млрд грн.



