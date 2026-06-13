Военные отреагировали категорически на изменения: что на самом деле интересует бойцов ВСУ

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Кречмаровская Наталия
Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для военных будут значительно улучшены условия – четкие сроки службы, контракты, повышение зарплат и доплат. Однако военные ВСУ не слишком оптимистично отреагировали на анонсированные изменения.
Военные. Иллюстративное фото
Так, основатель подразделения Kraken Константин Немичев указал, как на положительные, так и сомнительные моменты. Среди положительных указал:
повышение выплат пехоте;
срочные контракты с увольнением;
иностранцы — "посмотрим на реализацию, но замысел хороший", отметил он;
перевод через "Армия+" — с предложенными ограничениями.
Однако есть и определенные сомнительные моменты, как то
Выплаты в тылу 30 000 грн:
Боевой контракт – арта, БпЛА и другие вспомогательные подразделения – выплаты без изменений.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что мощные новые контакты и основания для увольнения можно сегодня описать одной фразой: "Как до этого было... ничего не понятно, так и дальше... ничего не понятно".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Зеленского, будут привлекать больше иностранцев в украинскую армию. Сообщил, что поручил открыть гораздо больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию, и по этому поводу будет больше механизмов рекрутинга.