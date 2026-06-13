Военные отреагировали категорически на изменения: что на самом деле интересует бойцов ВСУ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для военных будут значительно улучшены условия – четкие сроки службы, контракты, повышение зарплат и доплат. Однако военные ВСУ не слишком оптимистично отреагировали на анонсированные изменения.

Военные. Иллюстративное фото

Так, основатель подразделения Kraken Константин Немичев указал, как на положительные, так и сомнительные моменты. Среди положительных указал:

повышение выплат пехоте;

срочные контракты с увольнением;

иностранцы — "посмотрим на реализацию, но замысел хороший", отметил он;

перевод через "Армия+" — с предложенными ограничениями.

Однако есть и определенные сомнительные моменты, как то

Выплаты в тылу 30 000 грн:

"В 2022 году 20 000 грн — это было около 684 долларов. Сегодня, чтобы получать те же 684 доллара, военный должен получать примерно 30 000 грн. Поэтому это не повышение, а фактически индексация", — отметил военный.

Боевой контракт – арта, БпЛА и другие вспомогательные подразделения – выплаты без изменений.

"И самый главный вопрос – когда это заработает на практике?", — подчеркнул военный.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что мощные новые контакты и основания для увольнения можно сегодня описать одной фразой: "Как до этого было... ничего не понятно, так и дальше... ничего не понятно".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Зеленского, будут привлекать больше иностранцев в украинскую армию. Сообщил, что поручил открыть гораздо больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию, и по этому поводу будет больше механизмов рекрутинга.



