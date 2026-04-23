Війна з РФ зайшла у глухий кут, але невдовзі будуть хороші новини: інтригуюча заява Буданова

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава Офісу президента Кирило Буданов розповів, що робота над обміном військовополонених між Україною та Росією не припиняється. Відповідну заяву Буданов зробив на полях Київського безпекового форуму.
Кирило Буданов.
Варто зазначити, у ході цього ж спілкування з журналістами Кирило Буданов зазначив, що серія атак безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії має значно глибші наслідки, ніж просто фінансові втрати. Під ударом опинився ключовий актив країни – її репутація як стабільного постачальника енергоресурсів.
Він наголосив, що головний ефект від ударів вимірюється не стільки у втрачених барелях чи мільярдах доларів, скільки у зірваних контрактах. Саме цей фактор, за його словами, є найбільш болючим для Москви.
Коментуючи питання мобілізації в Україні Кирило Буданов заявив, єдине, що можна спробувати насправді реформувати, це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового доставлення в ТЦК та СП. При цьому голова ОП уточнив, що має на увазі саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу, без чого наразі обійтися неможливо.
Кирило Буданов також акцентував, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату територій. За його словами, до вересня Україна може перебувати під тиском через наступ армії РФ та вимоги США.