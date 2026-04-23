Дрони б’ють по головному козирю Росії: Буданов зробив інтригуючу заяву

Серія атак безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії має значно глибші наслідки, ніж просто фінансові втрати. Під ударом опинився ключовий актив країни – її репутація як стабільного постачальника енергоресурсів. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час 18-го Київського безпекового форуму.

Кирило Буданов.

Він наголосив, що головний ефект від ударів вимірюється не стільки у втрачених барелях чи мільярдах доларів, скільки у зірваних контрактах. Саме цей фактор, за його словами, є найбільш болючим для Москви.

Кирило Буданов підтвердив раніше озвучені оцінки щодо збитків, однак підкреслив: недовиконані зобов’язання перед партнерами створюють довгострокові ризики, які не зникнуть навіть після завершення війни. Йдеться про втрату довіри до Росії як до країни, здатної гарантувати безперебійні поставки сировини.

За його словами, коливання цін на нафту чи навіть тимчасове падіння видобутку – явища відносно короткострокові. Натомість репутаційний удар може мати значно триваліший ефект і впливатиме на глобальні енергетичні ринки ще роками.

Фактично мова йде про стратегічний зсув: країни-покупці починають сумніватися у надійності російських поставок і дедалі активніше шукають альтернативи. Зірвані контракти означають не лише прямі втрати, а й сигнал для партнерів диверсифікувати джерела енергії.

Таким чином, удари по інфраструктурі перетворюються на інструмент тиску, який підриває позиції Росії на світовому ринку значно ефективніше, ніж короткострокові економічні збитки.

