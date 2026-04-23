Дроны бьют по главному козырю России: Буданов сделал интригующее заявление

Серия атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре России имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто финансовые потери. Под ударом оказался ключевой актив страны – ее репутация как стабильный поставщик энергоресурсов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время 18-го Киевского форума безопасности.

Он подчеркнул, что главный эффект от ударов измеряется не столько в потерянных баррелях или миллиардах долларов, сколько в сорванных контрактах. Именно этот фактор, по его словам, наиболее болезнен для Москвы.

Кирилл Буданов подтвердил ранее озвученные оценки убытков, однако подчеркнул: недовыполненные обязательства перед партнерами создают долгосрочные риски, которые не исчезнут даже после завершения войны. Речь идет о потере доверия к России как стране, способной гарантировать бесперебойные поставки сырья.

По его словам, колебания цен на нефть или даже временное падение добычи – явления относительно краткосрочные. Репутационный удар может иметь значительно более длительный эффект и будет влиять на глобальные энергетические рынки еще годами.

Фактически речь идет о стратегическом смещении: страны-покупатели начинают сомневаться в надежности российских поставок и все более активно ищут альтернативы. Сорвавшиеся контракты означают не только прямые потери, но и сигнал для партнеров диверсифицировать источники энергии.

Таким образом, удары по инфраструктуре превращаются в инструмент давления, подрывающий позиции России на мировом рынке значительно эффективнее, чем краткосрочные экономические убытки.

