Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нічна атака по нафті: удари дронів накрили ключові об'єкти у глибині Росії
Нічна атака по нафті: удари дронів накрили ключові об'єкти у глибині Росії

Пожежі, загиблий та перебої: під ударом опинилися НПС «Гіркий» та завод у Самарській області

23 квітня 2026, 08:23
Кравцев Сергей

У ніч на 23 квітня кілька регіонів Росії зазнали ударів безпілотників. За попередніми даними, однією з головних цілей стала нафтоперекачувальна станція "Гіркий" у місті Кстово, а також промислова інфраструктура в Новокуйбишевську.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Про пожежу на резервуарі НПС після атаки повідомила низка моніторингових ресурсів. Станція відіграє важливу роль у транспортуванні нафти, забезпечуючи перекачування сировини магістральними трубопроводами, у тому числі у напрямку Білорусі та європейських країн.

Факт атаки на об'єкти у Самарській області підтвердив губернатор В'ячеслав Федорищев. За його словами, у Новокуйбишевську удари припали на промислові підприємства. Внаслідок інциденту є жертви: одна людина загинула, також повідомляється про постраждалих.

Додатково уламки одного з дронів пошкодили дах житлового багатоквартирного будинку в Самарі.

Удари нафтової інфраструктури підтвердив і голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його інформацією, атака була спрямована як на НПС "Гіркий", через яку проходить нафта із Західного Сибіру та Татарстану, так і на нафтопереробний об'єкт у регіоні.

Таким чином, удари торкнулися важливих елементів енергетичної логістики Росії, що може мати наслідки для постачання та переробки нафти. Ситуація у постраждалих регіонах уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії після серії атак безпілотників одночасно зупинили роботу два великі нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинське та Новокуйбишевське НПЗ, які відіграють важливу роль у виробництві палива та експорті нафтопродуктів.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/exilenova_plus/19257
