Удар по топливному сердцу РФ: сколько ключевых НПЗ остановили работу

В России после серии атак беспилотников одновременно остановили работу два крупных нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ, которые играют важную роль в производстве топлива и экспорте нефтепродуктов.

По информации источников, Туапсинский НПЗ, находящийся на черноморском побережье, прекратил работу еще 16 апреля после удара по портовой инфраструктуре. Повторная атака произошла 20 апреля, что лишь усугубило ситуацию. В результате обстрелов были повреждены резервуары с нефтью и объекты отгрузки, что фактически заблокировало экспорт продукции.

Пожар на объекте оказался масштабным: густой дым, по данным очевидцев, растянулся примерно на 300 километров и добрался до района Ставрополя. Из-за разрушения инфраструктуры предприятие вынуждено было остановить единую установку первичной переработки мощностью до 12 миллионов тонн в год.

Не менее серьезные последствия зафиксированы и на Новокуйбышевском НПЗ. После атаки 18 апреля завод полностью вывел из эксплуатации обе ключевые установки первичной переработки – АВТ-11 и АВТ-9. Мощность этого предприятия составляет более 8 миллионов тонн в год.

В прошлом году Новокуйбышевский завод произвел значительные объемы топлива: более миллиона тонн бензина, полтора миллиона тонн дизеля и более миллиона тонн мазута. Остановка обоих компаний может ощутимо повлиять на внутренний рынок горючего РФ и её экспортные способности.

Серия ударов по энергетической инфраструктуре свидетельствует о росте уязвимости ключевых объектов и может иметь долгосрочные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.

По информации мониторинговых ресурсов, около 04:30 по местному времени в Новокуйбышевске раздались взрывы – очевидцы насчитали по меньшей мере 6-8 громких звуков.



