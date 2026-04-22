Удар по паливному серцю РФ: скільки ключових НПЗ зупинили роботу

У Росії після серії атак безпілотників одночасно зупинили роботу два великі нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ, які відіграють важливу роль у виробництві пального та експорті нафтопродуктів.

За інформацією джерел, Туапсинський НПЗ, розташований на чорноморському узбережжі, припинив роботу ще 16 квітня після удару по портовій інфраструктурі. Повторна атака відбулася 20 квітня, що лише погіршило ситуацію. Внаслідок обстрілів були пошкоджені резервуари з нафтою та об’єкти відвантаження, що фактично заблокувало експорт продукції.

Пожежа на об’єкті виявилася масштабною: густий дим, за даними очевидців, розтягнувся приблизно на 300 кілометрів і дістався району Ставрополя. Через руйнування інфраструктури підприємство змушене було зупинити єдину установку первинної переробки потужністю до 12 мільйонів тонн на рік.

Не менш серйозні наслідки зафіксовані і на Новокуйбишевському НПЗ. Після атаки 18 квітня завод повністю вивів з експлуатації обидві ключові установки первинної переробки – АВТ-11 та АВТ-9. Потужність цього підприємства становить понад 8 мільйонів тонн на рік.

Торік Новокуйбишевський завод виробив значні обсяги пального: понад мільйон тонн бензину, півтора мільйона тонн дизелю та більше мільйона тонн мазуту. Зупинка обох підприємств може відчутно вплинути на внутрішній ринок пального РФ і її експортні можливості.

Серія ударів по енергетичній інфраструктурі свідчить про зростання вразливості ключових об’єктів і може мати довгострокові наслідки для нафтопереробної галузі країни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Самарській області Росії вранці 18 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ.

За інформацією моніторингових ресурсів, близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи – очевидці нарахували щонайменше 6-8 гучних звуків.



