Война с Россией Ночная атака по нефти: удары дронов накрыли ключевые объекты в глубине России
НОВОСТИ

Ночная атака по нефти: удары дронов накрыли ключевые объекты в глубине России

Пожары, погибший и перебои: под ударом оказались НПС «Горький» и завод в Самарской области

23 апреля 2026, 08:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 23 апреля несколько регионов России подверглись ударам беспилотников. По предварительным данным, одной из главных целей стала нефтеперекачивающая станция "Горький" в городе Кстово, а также промышленная инфраструктура в Новокуйбышевск.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

О пожаре на резервуаре НПС после атаки сообщил ряд мониторинговых ресурсов. Станция играет важную роль в транспортировке нефти, обеспечивая перекачку сырья по магистральным трубопроводам, в том числе в направлении Беларуси и европейских стран.

Факт атаки на объекты в Самарской области подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в Новокуйбышевске удары пришлись по промышленным предприятиям. В результате инцидента есть жертвы: один человек погиб, также сообщается о пострадавших.

Дополнительно, обломки одного из дронов повредили крышу жилого многоквартирного дома в Самара.

Удары по нефтяной инфраструктуре подтвердил и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. 

По его информации, атака была направлена как на НПС "Горький", через которую проходит нефть из Западной Сибири и Татарстана, так и на нефтеперерабатывающий объект в регионе.

Таким образом, удары затронули важные элементы энергетической логистики России, что может иметь последствия для поставок и переработки нефти. Ситуация в пострадавших регионах уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России после серии атак беспилотников одновременно остановили работу два крупных нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ, которые играют важную роль в производстве топлива и экспорте нефтепродуктов.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/exilenova_plus/19257
