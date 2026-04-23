Ночная атака по нефти: удары дронов накрыли ключевые объекты в глубине России

В ночь на 23 апреля несколько регионов России подверглись ударам беспилотников. По предварительным данным, одной из главных целей стала нефтеперекачивающая станция "Горький" в городе Кстово, а также промышленная инфраструктура в Новокуйбышевск.

О пожаре на резервуаре НПС после атаки сообщил ряд мониторинговых ресурсов. Станция играет важную роль в транспортировке нефти, обеспечивая перекачку сырья по магистральным трубопроводам, в том числе в направлении Беларуси и европейских стран.

Факт атаки на объекты в Самарской области подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в Новокуйбышевске удары пришлись по промышленным предприятиям. В результате инцидента есть жертвы: один человек погиб, также сообщается о пострадавших.

Дополнительно, обломки одного из дронов повредили крышу жилого многоквартирного дома в Самара.

Удары по нефтяной инфраструктуре подтвердил и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его информации, атака была направлена как на НПС "Горький", через которую проходит нефть из Западной Сибири и Татарстана, так и на нефтеперерабатывающий объект в регионе.

Таким образом, удары затронули важные элементы энергетической логистики России, что может иметь последствия для поставок и переработки нефти. Ситуация в пострадавших регионах уточняется.

