Буданов назвав єдині зміни на які можна піти під час мобілізації

Кравцев Сергей
Глава Офісу президента України Кирило Буданов висловився можливі зміни у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). Свою думку він під час 18-го Київського безпекового форуму.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Коментуючи питання мобілізації в Україні Кирило Буданов заявив, єдине, що можна спробувати насправді реформувати, це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового доставлення в ТЦК та СП. При цьому голова ОП уточнив, що має на увазі саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу, без чого наразі обійтися неможливо.
Кирило Буданов також акцентував, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату територій. За його словами, до вересня Україна може перебувати під тиском через наступ армії РФ та вимоги США.
У ході цього ж спілкування Кирило Буданов зазначив, що серія атак безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії має значно глибші наслідки, ніж просто фінансові втрати. Під ударом опинився ключовий актив країни – її репутація як стабільного постачальника енергоресурсів.
Він наголосив, що головний ефект від ударів вимірюється не стільки у втрачених барелях чи мільярдах доларів, скільки у зірваних контрактах. Саме цей фактор, за його словами, є найбільш болючим для Москви.
Україна протягом останніх шести місяців виконує мінімальний план мобілізації. Відповідну заяву в інтерв'ю молдовському виданню "Маленька країна" зробив глава Офісу президента Кирило Буданов.
Глава ОП зазначив, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі війни на виснаження, яка затягнулася.