Буданов назвав єдині зміни на які можна піти під час мобілізації

Глава Офісу президента України Кирило Буданов висловився можливі зміни у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). Свою думку він під час 18-го Київського безпекового форуму.

Коментуючи питання мобілізації в Україні Кирило Буданов заявив, єдине, що можна спробувати насправді реформувати, це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового доставлення в ТЦК та СП. При цьому голова ОП уточнив, що має на увазі саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу, без чого наразі обійтися неможливо.

Кирило Буданов також акцентував, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату територій. За його словами, до вересня Україна може перебувати під тиском через наступ армії РФ та вимоги США.

"Ми точно не програємо. Але якщо ми зупинимось чи зменшимо темпи, то тут є ризики. Якщо зараз не буде зроблено технологічний прорив, то ефективність літальних апаратів буде падати в геометричній прогресії", — висловився Буданов.

У ході цього ж спілкування Кирило Буданов зазначив, що серія атак безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії має значно глибші наслідки, ніж просто фінансові втрати. Під ударом опинився ключовий актив країни – її репутація як стабільного постачальника енергоресурсів.

Він наголосив, що головний ефект від ударів вимірюється не стільки у втрачених барелях чи мільярдах доларів, скільки у зірваних контрактах. Саме цей фактор, за його словами, є найбільш болючим для Москви.

Глава ОП зазначив, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі війни на виснаження, яка затягнулася.



