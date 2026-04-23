Буданов назвал единственные изменения, на которые можно пойти во время мобилизации

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Свое мнение он во время 18-го Киевского форума безопасности.

Комментируя вопрос мобилизации в Украине Кирилл Буданов заявил, что единственное, что можно попытаться на самом деле реформировать, это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного доставки в ТЦК и СП. При этом глава ОП уточнил, что подразумевает именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт повода, без чего пока обойтись невозможно.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю территорий. По его словам, до сентября Украина может находиться под давлением из-за наступления армии РФ и требований США.

"Мы точно не проигрываем. Но если мы остановимся или сбавим темпы, то здесь есть риски. Если сейчас не будет сделан технологический прорыв, то эффективность летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии", – сказал Буданов.

В ходе этого же общения Кирилл Буданов отметил, что серия атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре России имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто финансовые потери. Под ударом оказался ключевой актив страны – ее репутация как стабильный поставщик энергоресурсов.

Он подчеркнул, что главный эффект от ударов измеряется не столько в потерянных баррелях или миллиардах долларов, сколько в сорванных контрактах. Именно этот фактор, по его словам, наиболее болезнен для Москвы.

Глава ОП отметил, трудности с набором военнослужащих закономерны на фоне затянувшейся войны на истощение.



