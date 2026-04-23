Буданов назвал единственные изменения, на которые можно пойти во время мобилизации
Буданов назвал единственные изменения, на которые можно пойти во время мобилизации

Кирилл Буданов намекнул, что мобилизацию ослаблять нельзя, пока идет война

23 апреля 2026, 13:00
Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Свое мнение он во время 18-го Киевского форума безопасности.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Комментируя вопрос мобилизации в Украине Кирилл Буданов заявил, что единственное, что можно попытаться на самом деле реформировать, это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного доставки в ТЦК и СП. При этом глава ОП уточнил, что подразумевает именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт повода, без чего пока обойтись невозможно.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю территорий. По его словам, до сентября Украина может находиться под давлением из-за наступления армии РФ и требований США.

"Мы точно не проигрываем. Но если мы остановимся или сбавим темпы, то здесь есть риски. Если сейчас не будет сделан технологический прорыв, то эффективность летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии", – сказал Буданов.

В ходе этого же общения Кирилл Буданов отметил, что серия атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре России имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто финансовые потери. Под ударом оказался ключевой актив страны – ее репутация как стабильный поставщик энергоресурсов.

Он подчеркнул, что главный эффект от ударов измеряется не столько в потерянных баррелях или миллиардах долларов, сколько в сорванных контрактах. Именно этот фактор, по его словам, наиболее болезнен для Москвы.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина в течение последних шести месяцев выполняет минимальный план мобилизации. Соответствующее заявление в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна" сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Глава ОП отметил, трудности с набором военнослужащих закономерны на фоне затянувшейся войны на истощение.




