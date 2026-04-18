Що відбувається з мобілізацією в Україні: Буданов зробив різку заяву

Україна протягом останніх шести місяців виконує мінімальний план мобілізації. Відповідну заяву в інтерв’ю молдовському виданню "Маленька країна" зробив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Глава ОП зазначив, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі війни на виснаження, яка затягнулася.

"Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій", – зазначив Кирило Буданов.

Водночас він звернув увагу, що ситуація залишається складною, але контрольованою.

"Дуже складно, але в останні півроку ми доволі таки справляємося з мінімальним планом мобілізації", – прокоментував Кирило Буданов.

Він додав, що попри труднощі, відповідні структури все ж забезпечують виконання поставлених завдань, хоча це дається "нелегко абсолютно".

