Масова мобілізація з порушеннями: військова омбудсменка зробила тривожну заяву

В Україні фіксували масовий випадок мобілізації чоловіків, які можуть бути непридатними до військової служби. Йдеться приблизно про дві тисячі осіб в одній із військових частин. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв’ю РБК-Україна зробила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Чиновниця зазначила, що наразі триває серйозна перевірка ситуації. До неї залучені Генштаб та Сухопутні війська.

"Йдеться про близько 2 тисяч людей. Це справді масове порушення, яке треба не просто констатувати", — прокоментувала омбудсменка.

Вона зауважила, що такі випадки створюють додаткове навантаження на систему, адже людей із проблемами зі здоров’ям або правом на відстрочку зрештою доводиться звільняти зі служби.

"Треба порахувати, скільки нам коштує неякісна мобілізація. Коли людина має право на відстрочку або очевидні проблеми зі здоров’ям, але її мобілізують, держава витрачає ресурси на її забезпечення, а командування — час на подальше оформлення звільнення", — акцентувала Решетилова.

За її словами, складність у тому, що дана проблема стаж системною, однак у цьому випадку йдеться про особливо великий масштаб, що потребує окремого аналізу та реагування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал із військовим обліком жінок розпочався з технічної помилки Харківського ТЦК. Зараз роблять усе необхідне, щоби подібних історій більше не було. Як передає портал "Коментарі", про це під час виступу на запитаннях до уряду заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Україні обговорюють зміни до системи мобілізації, які передбачають часткову передачу функцій територіальних центрів комплектування поліції. Ініціатива перебуває на стадії дискусії, а остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.



