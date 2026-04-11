Массовая мобилизация с нарушениями: военная омбудсменка сделала тревожное заявление

В Украине фиксировали массовый случай мобилизации мужчин, которые могут оказаться непригодными к военной службе. Речь идет примерно о двух тысячах человек в одной из воинских частей. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью РБК-Украина сделала военная омбудсменка Ольга Решетилова.

Чиновница отметила, что сейчас идет серьезная проверка ситуации. В нее вовлечены Генштаб и Сухопутные войска.

"Речь идет о около 2 тысячах человек. Это действительно массовое нарушение, которое нужно не просто констатировать", – прокомментировала омбудсменко.

Она отметила, что такие случаи создают дополнительную нагрузку на систему, ведь людей с проблемами со здоровьем или правом на отсрочку в конце концов приходится увольнять со службы.

"Нужно посчитать, сколько нам стоит некачественная мобилизация. Когда человек имеет право на отсрочку или очевидные проблемы со здоровьем, но его мобилизуют, государство тратит ресурсы на его обеспечение, а командование – время на дальнейшее оформление увольнения", – акцентировала Решетилова.

По ее словам, сложность состоит в том, что данная проблема стаж системной, однако в этом случае речь идет об особо крупном масштабе, который требует отдельного анализа и реагирования.

