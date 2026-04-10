Головна Новини Суспільство події Федоров поставив крапку у питанні мобілізації жінок: чому про це заговорили
commentss НОВИНИ Всі новини

Федоров поставив крапку у питанні мобілізації жінок: чому про це заговорили

Михайло Федоров особисто розібрався у проблемі

10 квітня 2026, 13:24
Кравцев Сергей

Скандал із військовим обліком жінок розпочався з технічної помилки Харківського ТЦК. Зараз роблять усе необхідне, щоби подібних історій більше не було. Як передає портал "Коментарі", про це під час виступу на запитаннях до уряду заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на стороні Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладено штраф, всі зняті обмеження, розшуки", — зазначив Михайло Федоров.

Міністр додав, що зараз він поставив завдання зробити всі технічні запобіжники для того, щоби подібних історій більше не було. А також, щоб не було людського фактора, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сухопутних військах заявили, що немає підстав говорити, що йде підготовка до мобілізації жінок. На сьогоднішній день не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні зазначили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є неправдивими.

У заяві командування Сухопутних військ ЗС України наголошується, серія подібних повідомлень в українських медіа та інтернет-просторі є маніпулятивною. В армії вважають, що ворог використовує цю тему для підриву мобілізаційних процесів та дискредитації ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – неякісна мобілізація в Україні призводить до значних втрат ресурсів, яких і так критично не вистачає війську. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна, наголосивши на системній проблемі заклику людей, які мають законні підстави для відстрочення або серйозні проблеми зі здоров'ям.




