Федоров поставил точку в вопросе мобилизации женщин: почему об этом заговорили

Скандал с военным учетом женщин начался с технической ошибки Харьковского ТЦК. Сейчас делают все необходимое, чтобы подобных историй больше не было. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на часе вопросов к правительству заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я лично в этом вопросе разбирался. Это была проблема техническая на стороне Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, все сняты ограничения, розыски", — отметил Михаил Федоров.

Министр добавил, что сейчас он поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было. А также чтобы не было человеческого фактора, от которого могут появляться вообще такие ситуации на стороне любого ТЦК.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сухопутных войсках заявили, что нет никаких оснований говорить, что идет подготовка к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывают никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются неправдивыми.

В заявлении командования Сухопутных войск ВС Украины подчеркивается, серия подобных сообщений в украинских медиа и интернет-пространстве является манипулятивной. В армии считают, что враг использует эту тему для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – некачественная мобилизация в Украине приводит к значительным потерям ресурсов, которых и без того критически не хватает войску. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, отметив системную проблему призыва людей, имеющих законные основания для отсрочки или серьезные проблемы со здоровьем.



