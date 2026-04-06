Мобилизационный хаос: омбудсмен указала на страшную проблему

Некачественная мобилизация в Украине приводит к значительным потерям ресурсов, которых и без того критически не хватает войску. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, отметив системную проблему призыва людей, имеющих законные основания для отсрочки или серьезные проблемы со здоровьем.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По ее словам, государство тратит средства на обеспечение таких мобилизованных, их подготовку и содержание, однако со временем их все равно приходится списывать со службы. При этом привлекаются дополнительные ресурсы командиров и воинских частей, вынужденные тратить время на оформление соответствующих процедур.

Омбудсменко подчеркнула, что в таких случаях мобилизованные также получают оздоровительные выплаты и лечение за счет государства, а финансирование их пребывания в учебных центрах или подразделениях только увеличивает нагрузку на бюджет.

Решетилова призвала к комплексному решению проблемы. Среди ключевых шагов она назвала лучшее понимание со стороны европейских партнеров в роли украинской армии как элемента защиты всего континента, оптимизацию внутренних процессов в армии и готовность общества поддерживать армию даже ценой социальных расходов.

В то же время, в Министерстве обороны готовятся к внутреннему аудиту, который должен показать эффективность использования личного состава. Ожидается, что это позволит оптимизировать распределение человеческих ресурсов и снизить лишние затраты в условиях войны.

