Главная Новости Общество события Мобилизационный хаос: омбудсмен указала на страшную проблему
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизационный хаос: омбудсмен указала на страшную проблему

Омбудсменко бьет тревогу: людей с отсрочками мобилизуют, тратят средства и списывают со службы

6 апреля 2026, 11:24
Кравцев Сергей

Некачественная мобилизация в Украине приводит к значительным потерям ресурсов, которых и без того критически не хватает войску. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, отметив системную проблему призыва людей, имеющих законные основания для отсрочки или серьезные проблемы со здоровьем.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По ее словам, государство тратит средства на обеспечение таких мобилизованных, их подготовку и содержание, однако со временем их все равно приходится списывать со службы. При этом привлекаются дополнительные ресурсы командиров и воинских частей, вынужденные тратить время на оформление соответствующих процедур.

Омбудсменко подчеркнула, что в таких случаях мобилизованные также получают оздоровительные выплаты и лечение за счет государства, а финансирование их пребывания в учебных центрах или подразделениях только увеличивает нагрузку на бюджет.

Решетилова призвала к комплексному решению проблемы. Среди ключевых шагов она назвала лучшее понимание со стороны европейских партнеров в роли украинской армии как элемента защиты всего континента, оптимизацию внутренних процессов в армии и готовность общества поддерживать армию даже ценой социальных расходов.

В то же время, в Министерстве обороны готовятся к внутреннему аудиту, который должен показать эффективность использования личного состава. Ожидается, что это позволит оптимизировать распределение человеческих ресурсов и снизить лишние затраты в условиях войны.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина столкнулась с серьезным кризисом мобилизации на фоне затяжной войны. В стране насчитывается около 2 миллионов граждан, уклоняющихся от призыва, а также сотни тысяч случаев самовольного ухода из службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет The Independent.




