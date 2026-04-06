Мобілізаційний хаос: омбудсмен сказала на страшну проблему

Неякісна мобілізація в Україні призводить до значних втрат ресурсів, яких і без того критично бракує війську. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна, наголосивши на системній проблемі призову людей, які мають законні підстави для відстрочки або серйозні проблеми зі здоров’ям.

За її словами, держава витрачає кошти на забезпечення таких мобілізованих, їх підготовку та утримання, однак згодом їх усе одно доводиться списувати зі служби. При цьому залучаються додаткові ресурси командирів та військових частин, які змушені витрачати час на оформлення відповідних процедур.

Омбудсменка підкреслила, що в таких випадках мобілізовані також отримують оздоровчі виплати та лікування за рахунок держави, а фінансування їх перебування у навчальних центрах чи підрозділах лише збільшує навантаження на бюджет.

Решетилова закликала до комплексного вирішення проблеми. Серед ключових кроків вона назвала краще розуміння з боку європейських партнерів ролі української армії як елемента захисту всього континенту, оптимізацію внутрішніх процесів у війську та готовність суспільства підтримувати армію навіть ціною соціальних витрат.

Водночас у Міністерстві оборони готуються до внутрішнього аудиту, який має показати ефективність використання особового складу. Очікується, що це дозволить оптимізувати розподіл людських ресурсів і зменшити зайві витрати в умовах війни.

