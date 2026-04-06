Із призивом в Україні щось недобре: на Заході вказали на головну проблему

Україна зіткнулася із серйозною кризою мобілізації на тлі затяжної війни. У країні налічується близько 2 мільйонів громадян, які ухиляються від призову, і навіть сотні тисяч випадків самовільного залишення служби. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, пише The Independent.

За його словами, з 2022 року зафіксовано близько 290 тисяч справ за фактами самовільного відходу з військових частин. Ці цифри відображають зростаючі труднощі з поповненням армії за умов тривалих бойових дій.

Ситуація ускладнюється зовнішніми факторами. На тлі загострення на Близькому Сході увага адміністрації Дональда Трампа частково змістилася з Україною, а переговорний процес по війні зайшов у глухий кут. Тим часом Росія активізувала наступальні дії, а бойові дії все більше набувають затяжного характеру.

Попри це українські військові продовжують завдавати супротивникові значних втрат. Однак на передовий наростає втома, а навантаження на особовий склад залишається високим. Військові дедалі частіше сприймають службу як тривалу без чітких термінів ротації.

Деякі громадяни, які раніше добровільно вступили до армії, змінюють своє ставлення, вказуючи на проблеми в системі та випадки нерівного підходу до мобілізації. У свою чергу народний депутат Олександр Мережко заявив, що країна має достатньо людського ресурсу для тривалої війни, проте ключовою проблемою залишається ефективне управління та мотивація.

Влада підкреслює необхідність збереження молоді та шукає нові способи залучення бійців, проте існуючі програми поки не дають очікуваних результатів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сухопутних військах заявили, що немає підстав говорити, що йде підготовка до мобілізації жінок. На сьогоднішній день не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні зазначили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є неправдивими.



