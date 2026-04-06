Война с Россией С призывом в Украине что-то неладное: на Западе указали на главную проблему
С призывом в Украине что-то неладное: на Западе указали на главную проблему

Фронт держится, но ресурс на пределе: власти ищут, как вернуть мотивацию и людей в армию

6 апреля 2026, 07:40
Кравцев Сергей

Украина столкнулась с серьёзным кризисом мобилизации на фоне затяжной войны. В стране насчитывается около 2 миллионов граждан, уклоняющихся от призыва, а также сотни тысяч случаев самовольного оставления службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет The Independent.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного ухода из воинских частей. Эти цифры отражают растущие трудности с пополнением армии в условиях длительных боевых действий.

Ситуация осложняется внешними факторами. На фоне обострения на Ближнем Востоке внимание администрации Дональда Трампа частично сместилось с Украины, а переговорный процесс по войне зашел в тупик. Тем временем Россия активизировала наступательные действия, а боевые действия всё больше приобретают затяжной характер.

Несмотря на это, украинские военные продолжают наносить противнику значительные потери. Однако на передовой нарастает усталость, а нагрузка на личный состав остаётся высокой. Военные всё чаще воспринимают службу как длительную без чётких сроков ротации.

Некоторые граждане, ранее добровольно вступившие в армию, меняют своё отношение, указывая на проблемы в системе и случаи неравного подхода к мобилизации. В свою очередь народный депутат Александр Мережко заявил, что у страны достаточно человеческого ресурса для продолжительной войны, однако ключевой проблемой остаётся эффективное управление и мотивация.

Власти подчеркивают необходимость сохранения молодёжи и ищут новые способы привлечения бойцов, однако существующие программы пока не дают ожидаемых результатов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сухопутных войсках заявили, что нет никаких оснований говорить, что идет подготовка к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывают никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются неправдивыми.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-conscription-russia-war-draft-b2926675.html
