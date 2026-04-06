Украина столкнулась с серьёзным кризисом мобилизации на фоне затяжной войны. В стране насчитывается около 2 миллионов граждан, уклоняющихся от призыва, а также сотни тысяч случаев самовольного оставления службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет The Independent.

По его словам, с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного ухода из воинских частей. Эти цифры отражают растущие трудности с пополнением армии в условиях длительных боевых действий.

Ситуация осложняется внешними факторами. На фоне обострения на Ближнем Востоке внимание администрации Дональда Трампа частично сместилось с Украины, а переговорный процесс по войне зашел в тупик. Тем временем Россия активизировала наступательные действия, а боевые действия всё больше приобретают затяжной характер.

Несмотря на это, украинские военные продолжают наносить противнику значительные потери. Однако на передовой нарастает усталость, а нагрузка на личный состав остаётся высокой. Военные всё чаще воспринимают службу как длительную без чётких сроков ротации.

Некоторые граждане, ранее добровольно вступившие в армию, меняют своё отношение, указывая на проблемы в системе и случаи неравного подхода к мобилизации. В свою очередь народный депутат Александр Мережко заявил, что у страны достаточно человеческого ресурса для продолжительной войны, однако ключевой проблемой остаётся эффективное управление и мотивация.

Власти подчеркивают необходимость сохранения молодёжи и ищут новые способы привлечения бойцов, однако существующие программы пока не дают ожидаемых результатов.

