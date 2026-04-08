Мобілізацію можуть переписати: кому хочуть віддати частину функцій ТЦК

В Україні обговорюють зміни до системи мобілізації, які передбачають часткову передачу функцій територіальних центрів комплектування поліції. Ініціатива перебуває на стадії дискусії, а остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині йдеться не про масштабну реформу, а про точкові зміни, спрямовані на покращення ефективності мобілізації та її сприйняття громадянами.

Серед пропозицій – передати поліції окремі функції ТЦК і СП. У Міноборони вважають, що це може зменшити суспільну напругу та зробити процеси більш зрозумілими і прозорими. Водночас деталі змін ще не фіналізовані.

Костенко наголосив, що більшість нововведень потребуватимуть змін до законодавства, тому ключова роль у впровадженні ініціатив належить парламенту. Саме депутати визначатимуть, які повноваження можуть бути перерозподілені та в якому форматі.

Паралельно влада враховує і зовнішній фактор. За словами парламентаря, Росія активно намагається впливати на мобілізаційні процеси в Україні через інформаційні кампанії. Йдеться про поширення недовіри до ТЦК та дискредитацію самої системи призову.

На цьому тлі будь-які зміни розглядаються не лише як управлінські рішення, а й як елемент інформаційної стійкості держави. У владі підкреслюють: головне завдання – зберегти баланс між потребами оборони та довірою суспільства.

