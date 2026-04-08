RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Мобилизацию могут переписать: кому хотят отдать часть функций ТЦК
Мобилизацию могут переписать: кому хотят отдать часть функций ТЦК

Минобороны ищет способ снизить напряжение в обществе, пока Россия бьет по доверию к системе

8 апреля 2026, 15:09
Кравцев Сергей

В Украине обсуждают изменения в систему мобилизации, предусматривающие частичную передачу функций территориальных центров комплектования полиции. Инициатива находится в стадии дискуссии, а окончательное решение должна принять Верховная Рада. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас речь идет не о масштабной реформе, а о точечных изменениях, направленных на улучшение эффективности мобилизации и ее восприятие гражданами.

Среди предложений передать полиции отдельные функции ТЦК и СП. В Минобороны считают, что это может уменьшить общественное напряжение и сделать процессы более ясными и прозрачными. В то же время, детали изменений еще не финализированы.

Костенко подчеркнул, что большинство нововведений потребуют изменений в законодательство, поэтому ключевая роль во внедрении инициатив принадлежит парламенту. Именно депутаты будут определять, какие полномочия могут быть перераспределены и в каком формате.

Параллельно власти учитывают и внешний фактор. По словам парламентария, Россия активно пытается влиять на мобилизационные процессы в Украине через информационные кампании. Речь идет о распространении недоверия к ТЦК и дискредитации самой системы призыва.

На этом фоне любые изменения рассматриваются не только как управленческие решения, но и элемент информационной устойчивости государства. Во власти подчеркивают: главная задача – сохранить баланс между потребностями обороны и доверием общества.

Читайте на портале "Комментарии" — реформа территориальных центров комплектования не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного покидания частей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью NV.




