Украина за последние шесть месяцев выполняет минимальный план мобилизации. Соответствующее заявление в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна" сделал глава офиса президента Кирилл Буданов.

Глава ОП отметил, трудности с набором военнослужащих закономерны на фоне затянувшейся войны на истощение.

"Проблемы с набором людей на войну, после того, как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий", – отметил Кирилл Буданов.

В то же время, он обратил внимание, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

"Очень сложно, но в последние полгода мы довольно-таки справляемся с минимальным планом мобилизации", – прокомментировал Кирилл Буданов.

Он добавил, что, несмотря на трудности, соответствующие структуры все же обеспечивают выполнение поставленных задач, хотя это дается "нелегко абсолютно".

По ее словам, право на отсрочку не равно ее фактическому получению. На практике бывают случаи, когда мужчин призывают в ряды ВСУ, несмотря на наличие законных оснований из-за отсутствия оформленных документов.




