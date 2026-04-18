Что происходит с мобилизацией в Украине: Буданов сделал резкое заявление

Кравцев Сергей
Украина за последние шесть месяцев выполняет минимальный план мобилизации. Соответствующее заявление в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна" сделал глава офиса президента Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Глава ОП отметил, трудности с набором военнослужащих закономерны на фоне затянувшейся войны на истощение.
В то же время, он обратил внимание, что ситуация остается сложной, но контролируемой.
Он добавил, что, несмотря на трудности, соответствующие структуры все же обеспечивают выполнение поставленных задач, хотя это дается "нелегко абсолютно".
Читайте на портале "Комментарии" — в Украине фиксировали массовый случай мобилизации мужчин, которые могут быть непригодными к военной службе. Речь идет примерно о двух тысячах человек в одной из воинских частей. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью РБК-Украина сделала военная омбудсменка Ольга Решетилова.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине военнообязанные могут мобилизовать даже при наличии оснований для отсрочки, если она не была оформлена официально. Об этом в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Елена Воронкова.
По ее словам, право на отсрочку не равно ее фактическому получению. На практике бывают случаи, когда мужчин призывают в ряды ВСУ, несмотря на наличие законных оснований из-за отсутствия оформленных документов.