Что происходит с мобилизацией в Украине: Буданов сделал резкое заявление
Что происходит с мобилизацией в Украине: Буданов сделал резкое заявление

Кирилл Буданов оценил темпы мобилизации в Украине

18 апреля 2026, 13:18
Кравцев Сергей

Украина за последние шесть месяцев выполняет минимальный план мобилизации. Соответствующее заявление в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна" сделал глава офиса президента Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, трудности с набором военнослужащих закономерны на фоне затянувшейся войны на истощение.

"Проблемы с набором людей на войну, после того, как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий", – отметил Кирилл Буданов.

В то же время, он обратил внимание, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

"Очень сложно, но в последние полгода мы довольно-таки справляемся с минимальным планом мобилизации", – прокомментировал Кирилл Буданов.

Он добавил, что, несмотря на трудности, соответствующие структуры все же обеспечивают выполнение поставленных задач, хотя это дается "нелегко абсолютно".

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине фиксировали массовый случай мобилизации мужчин, которые могут быть непригодными к военной службе. Речь идет примерно о двух тысячах человек в одной из воинских частей. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью РБК-Украина сделала военная омбудсменка Ольга Решетилова.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине военнообязанные могут мобилизовать даже при наличии оснований для отсрочки, если она не была оформлена официально. Об этом в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Елена Воронкова.

По ее словам, право на отсрочку не равно ее фактическому получению. На практике бывают случаи, когда мужчин призывают в ряды ВСУ, несмотря на наличие законных оснований из-за отсутствия оформленных документов.




